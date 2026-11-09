Шахтерам, которые полный рабочий день работали под землей, гарантируют пенсию не ниже трех прожиточных минимумов - 7785 гривен в 2026 году. Право на такую выплату зависит от профессии и продолжительности подземного стажа.

Пенсия за прошлые годы: в ПФУ объяснили, кому выплатят деньги, но отдельная категория работников имеет значительно более высокий гарантированный нижний предел. Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило, кому положена пенсия не ниже 7785 гривен.

Речь идет о шахтерах. К соответствующим категориям относятся работники, которые полный рабочий день добывали уголь и определенные виды руд под землей, работники шахтостроительных предприятий и государственных военизированных аварийно-спасательных служб в угольной промышленности. Обязательное условие - работа по Списку №1, который охватывает особо вредные и тяжелые условия труда.

Для установления повышенного минимального размера пенсии нужен специальный подземный стаж: мужчинам - не менее 15 лет, женщинам - 7 лет 6 месяцев. Важно: гарантия действует независимо от места последней работы человека.

Минимальный размер определяют как 80% заработка, из которого исчисляют пенсию. Однако выплата не может быть ниже трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, поэтому гарантированный нижний предел - 7785 гривен. В ПФУ подчеркивают, что это действующая гарантия, а не новая доплата с ноября.

Отдельно закон определяет право на досрочный выход на пенсию. Для работ по Списку №1 ее назначают с 50 лет: мужчинам нужно не менее 25 лет страхового стажа, из них 10 - льготного, женщинам - 20 лет, из них 7 лет 6 месяцев - льготного.

Для отдельных горных работ предусмотрен выход на пенсию независимо от возраста после 25 лет соответствующей занятости, а для ведущих шахтерских профессий - после 20 лет.

Какие документы нужны для подтверждения стажа

Чтобы подтвердить льготный стаж, в ПФУ подают трудовую книжку, уточняющую справку предприятия или его правопреемника и копии приказов об аттестации рабочих мест. Справка должна содержать периоды работы, должность, характер выполняемых работ и основания для зачисления специального стажа.

В ПФУ обращают внимание: право раньше выйти на пенсию и право на гарантированные 7785 гривен имеют разные требования к стажу. Одного факта работы на шахте недостаточно - значение имеют подтвержденная продолжительность подземной работы и соответствие установленным условиям.

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