В ноябре 2026 года в Украине продолжают действовать ограничения на снятие наличных с карт: через кассу банка выдают до 100 000 грн в день, на кассах в торговых точках - до 6 000 грн, а лимит на снятие иностранной валюты составляет 200 000 грн в эквиваленте в сутки.

Снятие наличных в Украине остается под контролем - в ноябре 2026 года банки продолжают работать по правилам, которые ограничивают выдачу наличных с карт. Лимиты зависят от того, где именно снимают деньги: в банкомате, в кассе банка или на кассе в торговой точке.

Основанием для ограничений остается постановление Национального банка Украины № 18 от 24 февраля 2022 года. Оно регулирует выдачу наличных с личных счетов физических лиц в условиях военного положения. Банки применяют требования НБУ как общую рамку, но могут устанавливать и собственные дневные или месячные лимиты для клиентов.

Конкретные суммы зависят от места снятия. По данным ПриватБанка, через кассу банка в ноябре можно получить максимум 100 000 грн в день. На кассах в супермаркетах, на АЗС и в аптеках, где есть услуга выдачи наличных, лимит значительно меньше - до 6 000 грн.

Отдельный лимит действует для карт других банков. Если снимать наличные через сеть ПриватБанка с карты стороннего банка, сумма не может превышать 20 000 грн. Через кассу эту сумму выдают либо за раз, либо в течение суток, а через банкомат - за одну операцию или в течение трех часов. На такие карты дополнительно могут действовать индивидуальные ограничения банка-эмитента.

Для гривневых карт за рубежом лимит составляет 12 500 грн в эквиваленте за семь календарных дней. С валютных счетов в ноябре можно снимать до 200 000 грн в эквиваленте в сутки - и в Украине, и за рубежом. Этот порог Нацбанк поднял в конце лета 2026 года, раньше он составлял 100 000 грн.

Как снять большую сумму наличных

Если нужна сумма превышает дневной лимит, специалисты советуют заранее уточнить условия в своем банке. Большие суммы обычно нужно заказывать заранее - банк может попросить паспорт и документы о происхождении средств. Снятие свыше 400 000 грн уже предусматривает справку о доходах. Для большинства повседневных платежей банки рекомендуют безналичные расчеты - карты и онлайн-банкинг остаются практически без ограничений.

Ранее Politeka сообщала, банки усиливают лимиты и повышают тарифы с ноября.

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