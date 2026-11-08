Помощь ветеранам в налоговых органах теперь работает по новым правилам - Государственная налоговая служба Украины внедрила обновленные стандарты обслуживания защитников и их семей. Об этом ГНС сообщила на национальном медиапортале «Ветеран».
Для работников налоговой определили четкие правила общения с ветеранами, предоставления помощи и решения проблемных ситуаций во время обращений. Главное нововведение - принцип «зеленого коридора», то есть приоритетного обслуживания.
Что означает «зеленый коридор»
Это система приоритетного доступа ветеранов войны и членов их семей к налоговым услугам. Она предусматривает четыре ключевые возможности:
- приоритетная запись в электронную очередь;
- первоочередное обслуживание в Центрах обслуживания плательщиков и Офисах налоговых консультантов;
- отдельная телефонная линия Контакт-центра;
- специальный тематический блок в чат-боте ГНС.
Благодаря этому ветераны могут удобнее получать услуги и разъяснения по своим налоговым вопросам без долгого ожидания в общей очереди.
Помощь ветеранам-предпринимателям
Для тех, кто открывает бизнес или уже работает, действует сервис налогового сопровождения ветеранского предпринимательства. В Офисах налоговых консультантов можно бесплатно получить разъяснения по:
- регистрации собственного дела;
- выбору системы налогообложения;
- ведению учета и использованию кассовых аппаратов;
- подаче отчетности и уплате налогов.
Помощь доступна также предпринимателям, которые получили грант и планируют расширять бизнес. Это бесплатные консультации, поэтому ветерану не нужно нанимать бухгалтера на старте собственного дела.
Как получить налоговые консультации
Чтобы воспользоваться «зеленым коридором», ветерану достаточно обратиться в Центр обслуживания плательщиков или Офис налоговых консультантов по месту жительства. Для дистанционной связи работает отдельная телефонная линия Контакт-центра ГНС и тематический блок в чат-боте ведомства. Удостоверение УБД или другой документ, подтверждающий статус, ускорит обслуживание.
Трудоустройство ветеранов в ГНС
Налоговая служба также привлекает ветеранов к работе в собственных органах - в частности в консультационных офисах и центрах обслуживания. Просмотреть предложения можно в разделе вакансий для ветеранов. Для распространения информации о работе ГНС сотрудничает с Министерством по делам ветеранов и ветеранскими организациями.
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