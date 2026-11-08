Ветераны войны и члены их семей могут получать налоговые услуги по обновленным стандартам: первоочередное обслуживание, отдельный канал консультаций и помощь в ведении собственного дела.

Помощь ветеранам в налоговых органах теперь работает по новым правилам - Государственная налоговая служба Украины внедрила обновленные стандарты обслуживания защитников и их семей. Об этом ГНС сообщила на национальном медиапортале «Ветеран».

Для работников налоговой определили четкие правила общения с ветеранами, предоставления помощи и решения проблемных ситуаций во время обращений. Главное нововведение - принцип «зеленого коридора», то есть приоритетного обслуживания.

Что означает «зеленый коридор»

Это система приоритетного доступа ветеранов войны и членов их семей к налоговым услугам. Она предусматривает четыре ключевые возможности:

приоритетная запись в электронную очередь;

первоочередное обслуживание в Центрах обслуживания плательщиков и Офисах налоговых консультантов;

отдельная телефонная линия Контакт-центра;

специальный тематический блок в чат-боте ГНС.

Благодаря этому ветераны могут удобнее получать услуги и разъяснения по своим налоговым вопросам без долгого ожидания в общей очереди.

Помощь ветеранам-предпринимателям

Для тех, кто открывает бизнес или уже работает, действует сервис налогового сопровождения ветеранского предпринимательства. В Офисах налоговых консультантов можно бесплатно получить разъяснения по:

регистрации собственного дела;

выбору системы налогообложения;

ведению учета и использованию кассовых аппаратов;

подаче отчетности и уплате налогов.

Помощь доступна также предпринимателям, которые получили грант и планируют расширять бизнес. Это бесплатные консультации, поэтому ветерану не нужно нанимать бухгалтера на старте собственного дела.

Как получить налоговые консультации

Чтобы воспользоваться «зеленым коридором», ветерану достаточно обратиться в Центр обслуживания плательщиков или Офис налоговых консультантов по месту жительства. Для дистанционной связи работает отдельная телефонная линия Контакт-центра ГНС и тематический блок в чат-боте ведомства. Удостоверение УБД или другой документ, подтверждающий статус, ускорит обслуживание.

Трудоустройство ветеранов в ГНС

Налоговая служба также привлекает ветеранов к работе в собственных органах - в частности в консультационных офисах и центрах обслуживания. Просмотреть предложения можно в разделе вакансий для ветеранов. Для распространения информации о работе ГНС сотрудничает с Министерством по делам ветеранов и ветеранскими организациями.

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