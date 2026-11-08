Украинцы могут сменить мобильного оператора, не теряя привычный номер. lifecell запустил перенос номера через приложение «Дия», а новым абонентам доступны тарифы от 190 до 270 гривен.

Тарифы lifecell для новых абонентов теперь можно оформить полностью онлайн - оператор запустил перенос мобильного номера через приложение «Дия», поэтому сменить сеть можно без потери привычного номера и без визита в магазин.

Как сообщает ТехноФан, такой вариант прежде всего интересен абонентам, которые хотят уменьшить расходы на связь, но не планируют сообщать всем знакомым о смене номера.

Какие тарифы lifecell предлагают новым абонентам

Для тех, кто решил перенести номер, оператор подготовил несколько предложений. Базовый социальный тариф «Турбота» стоит 190 гривен в месяц и рассчитан на владельцев пенсионного удостоверения - воспользоваться им можно независимо от вида назначенной пенсии.

Более дорогой тариф «Максі» обойдется в 270 гривен за 4 недели. Он предусматривает безлимитный интернет при условии своевременной оплаты, причем первые 50 ГБ трафика доступны без ограничения скорости.

Стоит учитывать условия акции «Мега безліміт»: после использования 50 ГБ скорость мобильного интернета снижается до 1 Мбит/с и держится на этом уровне до завершения оплаченного четырехнедельного периода. Акция действует до 31 марта 2028 года.

Как перенести номер через «Дия»: пошаговая инструкция

Оформить переход в lifecell можно дистанционно. Для этого понадобится SIM-карта lifecell или цифровая eSIM, если смартфон поддерживает эту технологию. Процедура состоит из семи шагов.

Купить SIM-карту lifecell с доставкой или оформить eSIM.

Открыть приложение «Дия» на смартфоне.

Перейти в раздел «Сервіси» и найти услугу «Перенесення номера».

Выбрать оператора lifecell и нужный тарифный план.

Указать номер телефона, который нужно перенести.

Пройти проверку личности и ввести данные новой SIM-карты.

Завершить оформление заявки и дождаться переноса номера.

После завершения процедуры абонент пользуется своим старым номером уже в сети нового оператора.

Что со связью во время отключений электроэнергии

Отдельное внимание lifecell уделяет энергоустойчивости сети. По информации компании, для работы оборудования закуплены тысячи генераторов, а также установлено более 46 тысяч литиевых аккумуляторов.

Аккумуляторные системы способны поддерживать работу базовых станций, на которых они установлены, до 10 часов без внешнего электропитания - при условии полного заряда. Это важно в периоды аварийных и плановых отключений, когда стабильная связь имеет критическое значение.

Сколько абонентов уже перешли в lifecell

Услуга переноса номера (MNP) позволяет менять оператора без покупки нового номера. По данным lifecell, в его сеть уже перешло более миллиона абонентов, а за первое полугодие 2026 года на компанию пришлось 64,5% всех переносов номеров в Украине.

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