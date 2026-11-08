Женщина приобрела в браке дачный дом, сама вернула одолженные деньги, а Верховный Суд признал жильё общей собственностью пополам с мужем.

Верховный Суд объяснил, когда долги и просрочка не спасают от раздела имущества - и случай с дачным домом показывает, что самостоятельная выплата займа одним из супругов вовсе не гарантирует единоличной собственности.

Женщина во время брака приобрела дачный дом за 747 тысяч гривен. Недвижимость она оформила на себя и, по её словам, лично вернула все одолженные на покупку деньги. Однако после развода суды признали это жильё общим и разделили поровну с бывшим мужем.

Верховный Суд, пересматривая дело (решение опубликовала «Судебно-юридическая газета»), подчеркнул простое правило. Имущество, приобретённое в браке за средства, в том числе полученные в долг, по умолчанию является общей совместной собственностью супругов. Неважно, на кого оно оформлено и кто фактически вносил платежи, если не доказано иное.

Почему деньги, которые вернула жена, не спасли от раздела

Логика суда такова: долг, взятый на нужды семьи, является общим обязательством супругов. Когда заём берут на покупку жилья, которым пользуется семья, - это интересы семьи, а не личное требование одного. Поэтому и дом, и возврат займа считаются такими, что касаются обоих.

Жена пыталась доказать, что сама погасила долг, а значит, имеет право на большую долю или даже на всё жильё. Однако суд не увидел оснований отступать от равенства долей. Если не заключён брачный договор, который бы иначе регулировал имущественные права, раздел происходит 50 на 50.

Что означает решение для обычных людей

Этот случай напоминает: сам факт того, что вы брали заём, платили его и оформили недвижимость на себя, не делает жильё исключительно вашим, если оно приобретено в браке. Для защиты своих интересов нужны документы, подтверждающие, что заём не был семейным.

Практика Верховного Суда последовательна: право общей совместной собственности возникает даже тогда, когда деньги вносил лишь один из пары. Это касается не только домов, но и квартир, авто и другого имущества, приобретённого за время брака.

Как избежать такого раздела

Чтобы имущество, купленное за собственные или одолженные средства, не делили пополам, стоит ещё до покупки заключить брачный договор. В нём можно прописать, что конкретная недвижимость принадлежит только одному из супругов. Другой вариант - собрать доказательства, что заём не связан с нуждами семьи: договор, расписки, подтверждение источника средств.

В спорных случаях суд смотрит на то, был ли другой из супругов осведомлён о займе, пользовалась ли семья имуществом и на какие цели реально пошли деньги. Само лишь заявление «я всё платила сама» без документов суду недостаточно.

Как сообщает «Судебно-юридическая газета», решение Верховного Суда стало ещё одним напоминанием: в браке заём на жильё - это почти всегда общее дело, даже если расплачивается кто-то один.

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