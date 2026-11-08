Цены на топливо в Украине за год взлетели на 46% - такой показатель в октябрьском Инфляционном отчете привел Национальный банк. Автогаз только за октябрь подорожал почти на треть, а во второй половине ноября может достичь 66 грн за литр.

Цены на топливо на украинских АЗС продолжают бить рекорды: по итогам прошедшего года стоимость топлива выросла на 46%. Такие цифры приводит Национальный банк Украины в своем октябрьском Инфляционном отчете.

Регулятор прямо называет подорожавшее топливо одним из главных факторов, раскручивающих инфляцию. По оценке НБУ, потребительская инфляция по итогам 2026 года достигнет 12,5%, и именно топливная составляющая вместе с последствиями российских атак на производственную и логистическую инфраструктуру давит на цены сильнее всего.

Автогаз подорожал на треть всего за месяц

Наиболее болезненный рост демонстрирует автомобильный сжиженный газ. По данным Консалтинговой группы «А-95», в течение октября средняя розничная цена автогаза в Украине выросла на 13,75 грн/л - до 57,66 грн/л. То есть всего за один месяц топливо подорожало примерно на 31%.

По состоянию на 6 ноября средняя стоимость сжиженного газа на украинских АЗС приблизилась к 60 грн/л, а в отдельных сетях во второй половине ноября может достичь 66 грн/л.

Почему дорожает автогаз

Аналитики «А-95» объясняют скачок ограниченным предложением пропана и бутана на мировом рынке. Сокращение производства в странах Персидского залива и нарушение морских перевозок из-за рисков безопасности уменьшили поставки с Ближнего Востока.

Из-за этого азиатские покупатели, которые традиционно закупают большие объемы сжиженного газа в регионе, начали активнее конкурировать с европейскими потребителями за американский ресурс. Дополнительное давление на украинский рынок создает дефицит автогаза в Польше, Румынии и Литве - основных направлениях импорта топлива в Украину.

По состоянию на 6 ноября цены предложения импортного автогаза на польско-украинской границе превысили 1500 долларов за тонну, на южных пунктах пропуска оптовая стоимость также приблизилась к этой отметке.

Когда инфляция начнет замедляться

НБУ ожидает, что с 2027 года ценовое давление постепенно ослабнет. В конце следующего года инфляция, по прогнозу, снизится до 7,3%, а в 2028-м вернется к целевым 5%. Одной из причин замедления станет исчерпание эффекта от подорожания топлива.

В течение июля - октября 2026 года Нацбанк повысил учетную ставку с 15% до 16,5%, чтобы сделать гривневые сбережения привлекательнее и сдержать инфляционные ожидания.

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