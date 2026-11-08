Обновить грунт в теплице советуют именно в ноябре - иначе в следующем сезоне растения будут болеть, а урожай будет скудным. Рассказываем, на какую глубину снимать старый слой земли и чем обработать теплицу.

В теплице обычно немного разнообразия посадок: площадь небольшая, а перечень теплолюбивых культур ограничен. Поэтому перед высадкой помидоров, огурцов, перцев и баклажанов грунт стоит периодически обновлять, и ноябрь для этого - подходящий момент.

Зачем менять грунт в теплице

Теоретически без замены можно обойтись, если постоянно вносить удобрения, высевать сидераты и качественно обрабатывать землю. Но на практике на одном месте из года в год растут одни и те же культуры, поэтому грунт постепенно истощается. Следствие предсказуемо: растения начинают болеть, урожай падает, а на грядках появляются вредители.

Часто проблема связана не с конкретной культурой, а с состоянием самого грунта. Именно поэтому обновление земли в теплице нельзя откладывать.

Сколько грунта выкапывать и что делать дальше

Грунт советуют менять раз в 2-3 года. Если позволяют условия, теплицу вообще можно перенести на другое место участка. Перед заменой земли теплицу нужно помыть и продезинфицировать. Делать это удобнее в теплое время, когда воздух держится на уровне 10-15 градусов тепла.

Старый грунт удаляют на глубину до 15 сантиметров. Если растения часто болели или теплица заражена вредителями, землю выкапывают глубже - до 30 сантиметров. Такой грунт уже не годится для грядок или клумб, поэтому переносить его на другие участки не стоит.

Порядок работ в теплице в ноябре

Помойте стенки и конструкции, проведите дезинфекцию.

Снимите верхний слой земли на глубину 15 см (или 30 см при болезнях и вредителях).

Распределите новый слой грунта равномерно.

При необходимости добавьте компост.

Обработайте теплицу раствором Фитоспорина.

Последовательность важна: сначала очистка и дезинфекция, затем удаление старого грунта, и только после этого - размещение нового слоя с дополнительными мерами.