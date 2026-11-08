Верховная Рада поддержала поправку, которая вводит штраф в 170 тысяч гривен за незаконную постановку человека на воинский учет. Объясняем, кого касается новое наказание и что делать мужчине, если он безосновательно оказался в реестре.

Воинский учет в Украине теперь защитят дополнительным наказанием - Верховная Рада поддержала поправку, которая вводит штраф в 170 тысяч гривен за незаконную постановку человека на воинский учет.

Проблема, которую должно решить нововведение, вполне реальна. Случаются ситуации, когда мужчина имеет надлежаще оформленные документы об исключении с воинского учета, а позже снова видит себя в государственном реестре как военнообязанного. Человек, которого давно сняли с учета, вдруг получает повестку, штраф или отметку о розыске в приложении.

Именно за такое самовольное возвращение гражданина в реестр и устанавливают ответственность. Парламент поддержал поправку, согласно которой незаконная постановка на воинский учет будет наказываться штрафом в размере 170 тысяч гривен. Наказание касается тех, кто вносит в реестр недостоверные данные или ставит на учет лицо без законных оснований, а не обычного мужчину.

Данные о военнообязанных хранятся в едином государственном реестре «Оберег». Проверить, что именно записано о вас, можно через приложение «Резерв+» или в территориальном центре комплектования по месту жительства. Если вы видите статус «военнообязанный», хотя имеете документ об исключении с учета, это повод действовать, а не ждать повестки.

Что делать, если вас незаконно поставили на учет

Первый шаг - собрать документы, подтверждающие исключение с воинского учета. Это может быть справка, выписка из приказа или запись в военно-учетном документе. Далее обратитесь в ТЦК, где вас ставили на учет, с письменным заявлением об исправлении данных. В заявлении укажите, какие именно сведения в реестре не соответствуют действительности, и приложите копии подтверждающих документов.

Если в ТЦК отказываются исправлять запись, такие действия можно обжаловать в вышестоящем органе или в суде. После принятия новой нормы ответственность за незаконную постановку на учет становится конкретной, и это дополнительный аргумент требовать исправления данных в реестре.

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