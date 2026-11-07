ТЦК оштрафовало работника хлебокомбината на 17 000 гривен за повестку, которую ему так и не вручили, хотя у него было действующее бронирование до 27 января 2027 года.

Штраф от ТЦК можно отменить в суде, и новый случай это подтверждает. Забронированного работника хлебокомбината ТЦК оштрафовало на 17 000 гривен за повестку, которую он даже не получал, но суд признал действия ТЦК незаконными и полностью отменил штраф.

Об этом случае сообщила ТСН. В июне 2026 года ТЦК сформировал повестку о вызове мужчины на 19 июня для уточнения данных. При этом у военнообязанного было действующее бронирование от призыва до 27 января 2027 года, а свои военно-учетные данные он обновил еще летом 2024 года.

О существовании повестки он узнал только 13 июля, когда в приложении «Резерв+» появился статус «Вас разыскивает ТЦК». Никаких заказных писем или повесток по месту работы ему не вручали. На следующий день мужчина сам пришел в ТЦК разобраться, но там сразу составили на него протокол по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП.

Что решил суд

Несмотря на письменное заявление о неполучении вызова, 29 июля ТЦК вынес постановление о штрафе в 17 000 гривен. Там настаивали, что действовали законно, ссылаясь на постановление Кабмина № 560: мол, если почта возвращает письмо с отметкой об отсутствии человека по адресу, это считается надлежащим уведомлением.

Рассмотрев дело № 750/8517/26, Деснянский районный суд Чернигова обнаружил ряд нарушений. Выяснилось, что запись о почтовом отправлении появилась еще 8 июня - за день до официального формирования самой повестки. Само описание вложения не имело подписи почтальона, даты и оттиска штемпеля, а почта не предоставила доказательств звонков или сообщений мужчине.

Кроме того, ТЦК нарушил сроки составления протокола: его оформили лишь 14 июля вместо предусмотренных законом 24 часов. Суд подчеркнул, что человек не может умышленно нарушить обязанность, о которой он даже не знал.

В результате суд полностью удовлетворил иск работника, отменил штраф в 17 000 гривен и закрыл производство из-за отсутствия состава правонарушения. Из бюджета ТЦК в пользу мужчины взыскали 532,48 грн судебного сбора и 2 000 грн расходов на адвоката.

Что делать, если в «Резерв+» появился статус розыска

Напомним: push-уведомления в приложении «Резерв+» об отправке почтовых повесток имеют лишь информационный характер и не являются официальным вручением вызова. То есть сам факт уведомления не делает повестку врученной.

Если вы оказались в похожей ситуации, сделайте несколько шагов:

сохраните скриншоты статуса в «Резерв+» и все документы, подтверждающие бронирование или отсрочку;

подайте в ТЦК письменное заявление о том, что вы не получали вызов, вместе с доказательствами;

если штраф все-таки выписали, обжалуйте постановление в суде в течение 10 дней с момента его получения;

помните: доказать законность своих действий должен именно ТЦК, а не гражданин.

После уплаты штрафа за нарушение правил воинского учета красная лента в «Резерв+» должна исчезнуть автоматически - обычно обновление информации занимает около четырех дней.

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