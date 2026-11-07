«Киевстар» готовит абонентов к переходу на 5G: с 30 октября 2026 года проверить совместимость смартфона можно одной командой *555# без дополнительных приложений и звонков в службу поддержки.

Мобильная связь Киевстар готовится к большому переходу на 5G - теперь каждый абонент может проверить, поддерживает ли его смартфон сеть пятого поколения, без лишних звонков и приложений.

Для проверки оператор запустил специальную USSD-команду. Она работает за несколько секунд и сразу показывает, готов ли аппарат к работе в новой сети.

Услуга доступна по всей Украине с 30 октября 2026 года, сообщает сайт Киевстар. Чтобы проверить совместимость, достаточно набрать команду *555#.

Как проверить смартфон на поддержку 5G

Проверка занимает несколько секунд. Нужно открыть на смартфоне приложение для звонков, набрать комбинацию *555#, нажать кнопку вызова и дождаться сообщения о совместимости устройства с 5G.

Устанавливать дополнительные приложения или менять настройки не нужно. Однако результат показывает только техническую готовность телефона, а не подтверждает, что в вашем населенном пункте уже есть 5G-покрытие.

Почему смартфон с 5G может не подключиться

В оператора объясняют: даже если смартфон технически поддерживает 5G, для работы в сети ему могут понадобиться обновления программного обеспечения от производителя. Из-за этого устройство иногда не проходит проверку, хотя в характеристиках заявлена поддержка пятого поколения.

Чтобы подключиться к 5G, нужно иметь смартфон с поддержкой технологии, установить последние обновления, пользоваться SIM-картой типа USIM и находиться в зоне покрытия. Покупать новую SIM обычно не нужно: современные карты с 4G уже относятся к типу USIM.

Где в Украине уже работает 5G

Пока сеть пятого поколения доступна только в отдельных городах. Пилотные зоны оператор уже запустил во Львове, Бородянке, Харькове и Киеве. В столице тестовое покрытие есть в некоторых центральных районах и общественных пространствах.

Во время тестирования средняя скорость передачи данных составляла около 600-700 Мбит/с, а максимальная - 1,5-1,7 Гбит/с. Реальная скорость зависит от места нахождения и нагрузки на сеть.

Если у вас смартфон с поддержкой 5G, сначала проверьте совместимость командой *555#. Это особенно полезно, если телефон куплен за границей или имеет региональную версию программного обеспечения.

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