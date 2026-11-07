Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 8 по 14 ноября обещает резкое потепление: если в начале недели днем будет всего +4°, то к субботе, 14 ноября, воздух прогреется до +16°.

Предыдущий прогноз погоды для харьковчан предупреждал о ночных заморозках, однако новая неделя принесет существенное потепление. По обновленным данным, днем температура поднимется с +4° до +16°, хотя в начале недели ночью еще возможны минусовые отметки.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 8 по 14 ноября дневные температуры в Харьковской области будут колебаться от +4° до +16°, постепенно повышаясь к концу периода.

В воскресенье, 8 ноября, ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется лишь до +4°, а ночью похолодает до -2°.

Понедельник, 9 ноября, также принесет переменную облачность и без осадков. Столбики термометров днем будут подниматься до +6°, а ночью опускаться до 0°.

Во вторник, 10 ноября, небо затянут облака с прояснениями, осадков не предвидится. Днем температура удержится на отметке +6°, ночью же потеплеет до +3°.

Среда, 11 ноября, пройдет при облачной с прояснениями погоде, без осадков. Дневная температура останется на уровне +6°, ночная опустится до +1°.

В четверг, 12 ноября, облачно с прояснениями, без осадков. Днем все так же +6°, а ночью станет теплее - до +4°.

В пятницу, 13 ноября, синоптики прогнозируют осадки на фоне облачной с прояснениями погоды. Воздух днем прогреется до +11°, ночью же температура удержится на отметке +5°.

Суббота, 14 ноября, станет самым теплым днем недели: облачно с прояснениями, возможны осадки. Днем ожидается до +16°, а ночью - до +11°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет суббота, 14 ноября, когда днем воздух прогреется до +16°, а самым прохладным будет его начало - воскресенье, 8 ноября, с дневной отметкой +4°. Перепад температур за неделю достигнет 12°, а осадки синоптики прогнозируют в пятницу и субботу, 13 и 14 ноября.

Из-за такого резкого потепления стоит следить за самочувствием и одеваться по погоде: в начале недели, когда ночью возможны заморозки, не стоит пренебрегать теплой одеждой, особенно пожилым людям. А уже в пятницу и субботу, когда прогнозируют осадки, лучше иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги.

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