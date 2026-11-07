Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 8 по 14 ноября обещают синоптики: максимум воздуха днем достигнет +13° в пятницу, 13 ноября, а минимум опустится до +5° в среду, 11 ноября, тогда же ожидают осадки.

Прогноз погоды на прошлую неделю в Киевской области уже предупреждал о дождях, а новая неделя с 8 по 14 ноября принесет киевлянам еще и резкий перепад температур - от +5° до +13° днем.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +5° до +13°, а ночные - от 0° до +9°.

В воскресенье, 8 ноября, в области будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +6°, а ночью охладится до 0°.

В понедельник, 9 ноября, погода останется без осадков, облачно с прояснениями. Столбики термометров днем покажут +6°, ночью - +3°.

Во вторник, 10 ноября, небо будет малооблачным, осадков не предвидится. Днем температура удержится на отметке +6°, ночью опустится до +2°.

В среду, 11 ноября, синоптики прогнозируют возможные осадки и облачную погоду с прояснениями. Днем станет самое прохладное за неделю - всего +5°, ночью - +4°.

В четверг, 12 ноября, также возможны осадки, облачно с прояснениями. Воздух днем прогреется до +7°, ночью - до +4°.

В пятницу, 13 ноября, осадков не ожидается, облачно с прояснениями. Именно в этот день столбики термометров днем подскочат до самой высокой отметки недели - +13°, ночью похолодает до +5°.

В субботу, 14 ноября, синоптики снова прогнозируют возможные осадки, облачно с прояснениями. Днем температура опустится до +9°, а ночью останется на той же отметке - +9°.

Итак, самым теплым днем недели станет пятница, 13 ноября, с температурой +13° днем, а самым прохладным - среда, 11 ноября, с максимумом всего +5°. Перепад температур за неделю достигнет 8°. Осадки синоптики прогнозируют в среду, четверг и субботу.

Из-за возможных осадков в середине и в конце недели стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем - дорожное покрытие может стать скользким. А из-за резкого перепада температур, достигающего 8°, лучше одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей, чтобы избежать переохлаждения утром и вечером.

Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили о дождях: прогноз погоды на неделю в Киевской области с 6 по 12 ноября.

Также Politeka сообщала, синоптики предупредили о дождях: прогноз погоды на неделю в Киевской области с 5 по 11 ноября.

Как сообщала Politeka, киевскую область накроет холод: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 4 по 10 ноября.