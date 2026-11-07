В приложении «Резерв+» предупредили о возможных перебоях в работе 7 ноября. Рассказываем, что делать мужчинам, если приложение не работает, и как обновить данные воинского учета.

Воинский учет в «Резерв+» снова в центре внимания - в приложении предупредили о возможных перебоях в работе 7 ноября. Мужчинам советуют заранее позаботиться об обновлении данных, чтобы не остаться без доступа к своему военно-учетному документу.

«Резерв+» - это официальное приложение Министерства обороны Украины для воинского учета. Через него мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут обновить свои данные онлайн, не посещая территориальный центр комплектования (ТЦК). В приложении можно изменить номер телефона, электронную почту и адрес проживания, а также сгенерировать электронный военно-учетный документ с QR-кодом.

Что означает статус в «Резерв+»

После входа в приложение мужчина видит свой статус воинского учета. Самые распространенные варианты - «На учете», «В розыске», «Снят с учета» и «Исключен из учета». Статус «На учете» означает, что данные актуальны и проблем нет. Если же появился статус «В розыске», это сигнал, что ТЦК не может найти человека - чаще всего из-за того, что он не обновил данные или не явился по повестке.

Снять статус «В розыске» онлайн нельзя. Для этого нужно лично обратиться в ТЦК по месту пребывания, имея при себе паспорт, идентификационный код и военно-учетный документ. После уточнения данных статус меняют на «На учете».

Как обновить данные и оформить отсрочку

Обновить данные можно непосредственно в приложении: достаточно авторизоваться с помощью BankID или «Дія.Підпис» и внести актуальную информацию. Отсрочку от мобилизации также можно проверить в «Резерв+» - в разделе со статусом отображается, действует ли она сейчас. Для большинства категорий отсрочка продлевается автоматически, но если ее отменили, нужно обращаться в ТЦК с документами, подтверждающими право на нее.

Какие штрафы грозят

За нарушение правил воинского учета предусмотрены штрафы. Для граждан сумма составляет от 17 000 до 25 500 гривен, для должностных лиц - от 34 000 до 59 500 гривен. За повторное нарушение в течение года штраф для граждан возрастает до 25 500 - 34 000 гривен. Поэтому обновление данных в «Резерв+» - это не только удобство, но и способ избежать значительных расходов.

Что делать, если приложение не работает

Если 7 ноября «Резерв+» не открывается или работает с перебоями, не стоит паниковать. Данные воинского учета хранятся в реестре «Оберіг», и временный сбой приложения на них не влияет. Попробуйте обновить приложение до последней версии, проверить подключение к интернету или зайти позже. Если нужно срочно подтвердить данные, можно обратиться в ТЦК лично или воспользоваться порталом «Дія».

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