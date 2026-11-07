Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 8 по 14 ноября показывает резкий перепад температур: от всего +7° в начале недели до +17° в субботу, 14 ноября, когда воздух прогреется почти вдвое.

Погода резко изменится в Одесской области - об этом предупреждали синоптики и на прошлой неделе, а новые данные Гидрометцентра показывают, что тенденция к резкому потеплению сохранится и на этот раз: если в начале недели днем будет всего +7°, то к субботе, 14 ноября, термометры покажут +17°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 8 по 14 ноября дневная температура в Одесской области будет колебаться от +7° до +17°.

В воскресенье, 8 ноября, воздух днем прогреется лишь до +7°, а ночью охладится до +1°. Небо будет малооблачным, осадков синоптики не прогнозируют.

В понедельник, 9 ноября, дневная температура останется на отметке +7°, а ночная поднимется до +4°. Облачность малооблачная, без осадков.

Во вторник, 10 ноября, столбики термометров днем будут подниматься до +12°, ночью - до +6°. Облачность переменная, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 11 ноября, днем удержится +12°, а ночью потеплеет до +10°. Облачность останется переменной, возможные осадки сохранятся.

В четверг, 12 ноября, днем температура удержится на отметке +12°, а ночью опустится до +4°. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 13 ноября, воздух прогреется до +14° днем, ночью похолодает лишь до +12°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В субботу, 14 ноября, наступит самый теплый день недели - днем +17°, ночью +14°. Облачность переменная, без осадков.

Итак, самым теплым в Одесской области будет суббота, 14 ноября, когда днем потеплеет до +17°, а самым прохладным - начало недели, воскресенье и понедельник, когда максимум составит лишь +7°. Перепад температур за неделю достигнет 10°. Осадки синоптики прогнозируют во вторник, 10 ноября, и в среду, 11 ноября.

Из-за такого резкого перепада температур синоптики советуют одесситам одеваться теплее в начале недели, особенно пожилым людям, чтобы избежать переохлаждения утром и вечером. Во вторник и среду, когда возможны осадки, стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги.

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