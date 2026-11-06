Николаевский апелляционный суд оставил в силе решение, которым ПриватБанк должен восстановить деньги, выведенные мошенниками под видом работника Киевстара. Судьи объяснили, при каких условиях банк, а не клиент, несет ответственность за потерянные средства.

Николаевский апелляционный суд 27 октября оставил без изменений решение, которым АО КБ «ПриватБанк» обязали восстановить 11 055 гривен на счету мужчины. Средства с его карточки вывели злоумышленники, представившиеся работником «Киевстара», еще в апреле 2022 года. Суд признал: банк не доказал вину клиента, а ссылку на якобы закрытый счет отклонил.

Как указано в Едином государственном реестре судебных решений, 4 апреля 2022 года мужчине позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником оператора, и сообщил о якобы поврежденных интернет-кабелях в доме. Чтобы «восстановить связь», абонент продиктовал код, поступивший в SMS.

Как именно мошенники вывели деньги

Сразу после звонка мобильная связь на телефоне мужчины исчезла и отсутствовала на следующий день. Уже 6 апреля он узнал от персонального банковского консультанта о списании средств. По установленным судом обстоятельствам, деньги перевели на карточные счета в АО «Райффайзен Банк» на имена двух человек из Кривого Рога, а сняли через банкомат этого города.

Списание 11 055 гривен состоялось в ночь на 5 апреля 2022 года в 01:53:38, уже после того как SIM-карту перевели на eSIM на другое устройство с ручным вводом номера карточки и CVV-кода. В тот же день, 7 апреля, по заявлению супруги пострадавшего полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 190 УК Украины - мошенническое завладение чужим имуществом.

Почему банк пытался отменить решение

ПриватБанк подал апелляционную жалобу, требуя либо закрыть производство, либо полностью отказать в иске. Банк настаивал на нескольких аргументах: клиент имел техническую возможность позвонить в банк или заблокировать счет через приложение, но обратился только через сутки, проявив грубую неосторожность. Кроме того, банк утверждал, что сменить пароль к Приват24 без тайного PIN-кода невозможно, значит, клиент сам раскрыл конфиденциальные данные.

Также банк заявил, что карточный счет на момент подачи иска уже был закрыт клиентом, поэтому требование восстановить состояние счета является неэффективным способом защиты. Но апелляционный суд отклонил эти доводы, отметив, что в материалах дела нет доказательств того, когда, кем и по каким основаниям счет могли закрыть.

Почему суд признал виновным банк, а не клиента

Суд опирался на устоявшееся правило: до момента надлежащего уведомления пользователя об операции риск убытков несет банк. В этом деле оказалось, что мобильная связь у мужчины исчезла в 18:05 4 апреля, а сообщение от ПриватБанка поступило на уже замененную мошенниками SIM-карту в 18:05:02 того же дня. То есть банк фактически не уведомил владельца счета об операции надлежащим образом.

Суд также отметил, что банк не предоставил доказательств передачи клиентом банковских данных именно через SMS или Приват24, а значит, не доказал, что именно действия мужчины повлекли потерю контроля над средствами.

Что решил апелляционный суд

Коллегия судей в итоге оставила апелляционную жалобу «ПриватБанка» без удовлетворения и подтвердила решение Заводского районного суда Николаева от 21 июля 2026 года. Банк должен восстановить остаток средств на карточном счету мужчины до состояния, существовавшего перед несанкционированной операцией 5 апреля 2022 года. С банка также взыскали 5 000 гривен расходов на юридическую помощь в пользу мужчины и 1 331,20 гривны судебного сбора в пользу государства.

Постановление вступило в законную силу со дня принятия, однако может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном Суде в течение тридцати дней.

Что делать, если с карточки списали деньги мошенники

Это дело - важный прецедент для всех владельцев карточек. Если вы заметили несанкционированное списание, действуйте так: немедленно позвоните на горячую линию банка и заблокируйте карточку, сохраните все SMS-сообщения и выписки как доказательства, а затем сразу подайте письменное заявление в банк. Если банк отказывает в возврате - обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве (ст. 190 УК Украины) и далее в суд с иском о восстановлении средств. Ключевое в таких спорах: банк должен доказать, что именно клиент раскрыл конфиденциальные данные, иначе ответственность за потерю несет сам банк.