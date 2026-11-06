В Украину идет арктический холод с мокрым снегом и ночными морозами. Синоптики назвали, когда ждать штормовых порывов ветра до 15 м/с и сколько продлится похолодание.

Ночные морозы и штормовые порывы до 15 м/с в Украине на этой неделе усиливаются: синоптики предупреждают о приходе арктического воздуха, который принесет мокрый снег, метели и ощутимое похолодание. Погоду в стране будет определять малоподвижный антициклон с холодным воздухом с севера Европы.

Как сообщает ТСН со ссылкой на синоптиков, похолодание задержится в Украине как минимум до 10 ноября. После этого ожидается короткое потепление, однако вместе с ним, по словам специалистов, вернутся дожди.

Когда ударят морозы и где ждать мокрого снега

По данным синоптика Наталки Диденко, в ближайшие дни в Украине будет наблюдаться некомфортный ветер с порывами 10-14 м/с, а местами возможны и штормовые порывы от 15 м/с и больше. Ночью прогнозируется небольшой мороз от 0 до -3 °C, тогда как на востоке и юге страны будет несколько теплее: +1...+4 °C. В течение дня столбики термометров покажут +4...+8 °C.

Синоптик Игорь Кибальчич уточнил, что погоду будут определять антициклон с запада и холодный воздух с севера Европы. Благодаря антициклону на большей части территории Украины будет сухо. Лишь в отдельные дни на юге и юго-западе возможны небольшие дожди, а в Карпатах - иногда с мокрым снегом.

В Украинском гидрометеорологическом центре подтвердили, что будет поступать холодный воздух с северо-запада. В большинстве областей ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью - от 3° тепла до 3° мороза, на крайнем юге +2...+7 °C, днем - +4...+9 °C.

Что происходит с магнитным полем Земли

Параллельно с похолоданием специалисты фиксируют повышение геомагнитной активности. Пока магнитная буря довольно слабая, однако, по данным синоптиков, геомагнитная активность может достичь активного уровня в ближайшие дни. Метеочувствительным людям советуют обратить внимание на самочувствие, особенно в дни резкой смены погоды.

Как подготовиться к морозам и ветру

Перед первыми морозами стоит позаботиться о безопасности на дорогах: ночью и утром местами будет образовываться туман, а на дорогах возможна гололедица. Водителям рекомендуют проверить состояние аккумулятора, жидкости в бачке омывателя и зимних шин.

Жителям Карпатского региона, где вероятен мокрый снег, стоит быть готовыми к ухудшению видимости и гололедице на горных перевалах. Синоптики советуют следить за обновлением прогноза, ведь погодная ситуация быстро меняется.

Ранее Politeka сообщала, погода резко изменится: синоптики дали прогноз на неделю с 6 по 12 ноября в Одесской области.

Также Politeka сообщала, похолодание в Украине: синоптики рассказали, где выпадет мокрый снег и ударят ночные морозы.