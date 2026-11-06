Прежде чем взять заправочный пистолет, стоит заглушить мотор. Объясняем, почему оставлять двигатель работающим на АЗС рискованно даже на современных авто и какие сбои это провоцирует.

Водительские права в Украине будут выдавать по-новому уже с ноября, однако многие базовые правила безопасности на дороге и на АЗС остаются неизменными. Одно из таких - глушить двигатель перед заправкой. Несмотря на то, что это требование знает почти каждый автомобилист, соблюдают его далеко не все.

Ключевая причина, почему мотор стоит выключать, - элементарная пожарная безопасность. Летучие пары топлива способны воспламениться от малейшей искры, которая гипотетически может появиться в зоне выхлопного тракта. Больше всего это угрожает старым машинам с карбюраторными двигателями или транспорту с модифицированной выхлопной системой.

В современных автомобилях различные электронные блоки и дополнительные предохранители существенно снижают такие риски. Однако это никоим образом не отменяет общего правила: независимо от года выпуска и технического состояния авто, перед визитом к колонке двигатель следует обязательно деактивировать.

Почему еще не стоит оставлять двигатель работающим

Есть и менее очевидная проблема. Работающий мотор способен искажать корректность отображения уровня топлива. Во время заправки бортовой компьютер иногда ошибочно интерпретирует объем бензина или дизеля в баке, поэтому аналоговая стрелка или цифровой индикатор могут не зафиксировать реальный прирост топлива. Обычно показатели стабилизируются лишь после полного выключения и повторного запуска.

Некоторые не глушат двигатель из-за обычного страха, что после остановки машина просто не заведется снова. Такая ситуация случается с авто, которые уже имеют скрытые дефекты в цепи стартера или аккумулятора. Иногда неисправность напоминает о себе внезапно, а ее диагностика требует лишних денег и времени.

Впрочем, не всегда речь идет о намеренном пренебрежении: человек может банально забыть повернуть ключ из-за спешки, рабочего звонка или оживленного разговора с пассажирами.

Что делать водителю на АЗС

Даже если ваша современная иномарка напичкана передовыми системами защиты, этим простым правилом лучше не пренебрегать. Прежде чем браться за заправочный пистолет, найдите минуту, чтобы заглушить двигатель. Это убережет вас от потенциальных аварийных ситуаций и сбоев в работе топливного датчика.

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