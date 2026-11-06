С 1 декабря 2026 года цена на газ для бытовых потребителей не изменится - кубометр останется на уровне 7,96 гривны. Правительство зафиксировало тарифы на весь холодный сезон, а «Нафтогаз» удержит цену даже после завершения отопительного периода.

Банки повышают тарифы с ноября, и эта новость уже затронула многих. А вот за газ украинцам переживать не стоит: с 1 декабря 2026 года цена голубого топлива для населения не изменится и останется на уровне 7,96 гривны за кубометр.

Об этом сообщает издание «Час-Дій» со ссылкой на решение правительства и заявление премьера Сергея Корецкого, которое приводит Униан. Тарифы зафиксировали на весь холодный сезон, поэтому никаких сюрпризов в газовых платежках не предвидится.

Кабинет министров продлил действие льготных расценок для населения и предприятий теплокоммунэнерго до 31 марта 2027 года. Как объяснил глава правительства, это прямое требование моратория на повышение коммунальных тарифов, который действует, пока в стране продолжается война.

Сам «Нафтогаз» пошел еще дальше. В тарифном плане «Фиксированный» компания решила держать 7,96 гривны за кубометр аж до 30 апреля 2027 года. То есть даже в апреле, когда отопление уже отключат, цена для потребителей не подскочит.

Сколько платить и когда

Рассчитаться за потребленный газ нужно до 25 числа следующего месяца. Например, за декабрьский объем деньги следует внести не позднее 25 января. Важный нюанс: 7,96 гривны - это только стоимость самого топлива. Отдельный счет за доставку и распределение газа в дом выставляет местный облгаз или филиал «Газмережи», и там суммы у каждого свои.

Как не переплатить за газ

Главное правило, о котором часто забывают, - передавать показания счетчика с 1 по 5 число ежемесячно. Даже если вы сейчас не живете дома и на приборе ноль, его все равно нужно показать. Иначе оператор начислит среднюю норму «с потолка», и потом придется тратить время, чтобы эти долги снять.

Есть и приятный бонус: если закрыть платежку «Нафтогаза» в онлайн-кабинете или через чат-бот до 15 числа, компания дает 1% скидки на следующий месяц. Это небольшая, но реальная экономия для тех, кто платит вовремя.

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