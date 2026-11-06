Монетизация субсидии означает, что помощь на коммунальные услуги домохозяйство получает деньгами на свой счет или через Укрпочту, а счета оплачивает самостоятельно. Отдельного «остатка» неиспользованных средств после отопительного сезона правила уже не предусматривают.

Перерасчет субсидий на коммуналку в ноябре заставляет получателей внимательнее следить за счетом. Ведь помощь поступает людям живыми деньгами, и часть семей до сих пор ждет, что в конце отопительного сезона им вернут какой-то «остаток». На самом деле такую отдельную выплату действующие правила уже не предусматривают.

Монетизация субсидии означает, что помощь на коммунальные услуги домохозяйство получает деньгами на собственный счет в банке или через Укрпочту, а счета за газ, свет и воду оплачивает самостоятельно. Такая форма стала единственной с мая 2021 года, когда постановление Кабмина №420 от 14 апреля 2021 года перевело всех получателей на денежные выплаты.

До этого часть людей имела безналичную форму: Ощадбанк перечислял субсидию напрямую поставщикам услуг. Неиспользованные суммы, учтенные по состоянию на 1 июня, банк затем зачислял на счет получателя. Именно отсюда возникла привычка ждать «остаток» после сезона. Теперь таких начислений больше не образуется, ведь вся сумма с самого начала попадает человеку.

Кто имеет право получать субсидию деньгами

Отдельного заявления именно на монетизацию не нужно: если помощь назначили или автоматически пересчитали, деньги приходят тем же способом. Чтобы выплата поступала без перерывов, домохозяйство должно соответствовать нескольким условиям:

субсидия назначена или пересчитана Пенсионным фондом на текущий период;

в заявлении или пенсионном деле указан действующий счет в банке или отделение Укрпочты;

нет просроченной более 3 месяцев задолженности за коммуналку, превышающей 680 грн, либо по ней заключен договор реструктуризации;

об изменении состава семьи, имущественного положения или поставщика услуг сообщено в ПФУ в течение 30 дней.

Деньги не получают те, кому в назначении отказали из-за доходов, имущества, депозитов или долга. Не будет выплаты и при «нулевой» субсидии 0,00 грн, когда обязательный платеж семьи превышает стоимость услуг в пределах норм. Право на помощь при этом сохраняется, и зимой сумма может стать ненулевой.

Когда поступают деньги и как считают сумму

Субсидию назначают отдельно на отопительный период с 1 октября до 30 апреля и неотопительный с 1 мая до 30 сентября. Составляющая на отопление действует с 16 октября до 15 апреля включительно, поэтому в апреле ее считают только за первые 15 дней. Из-за этого майская выплата заметно меньше мартовской, и это не ошибка.

Средства выплачивают в следующем месяце после того, за который они начислены. Следовательно, деньги за октябрь 2026 года поступают в ноябре, а за апрель 2027 года - в мае. Если тариф меняется, субсидию пересчитывают без заявления. Дважды в год, в марте и августе, ПФУ пересматривает размер, если доход семьи изменился более чем на 50%.

Банк или почта, и как изменить реквизиты

Самый быстрый способ - зачисление на текущий счет в уполномоченном банке. Счет должен быть открыт именно на заявителя, ведь перевод на карту родственника не допускается. Пенсионеры получают субсидию вместе с пенсией на тот же счет. Те, кому пенсию приносит почтальон, получают субсидию через Укрпочту.

Изменить банк или перейти с почты на карту можно заявлением в Пенсионный фонд через веб-портал, в сервисном центре или по почте. К заявлению добавляют реквизиты счета с IBAN, а новые реквизиты применят к ближайшей выплате после обработки.

Жилищная субсидия не входит в налогооблагаемый доход согласно подпункту 165.1.1 Налогового кодекса, поэтому с нее не удерживают НДФЛ и военный сбор. Вернуть деньги придется лишь в том случае, если субсидию переплатили из-за скрытых доходов или недостоверных данных. Экономное потребление основанием для возврата не является.

Что делать, если средства не поступили

Задержка обычно связана с реквизитами, перерасчетом или решением об отказе. Алгоритм такой: проверьте в электронном кабинете ПФУ, есть ли решение о назначении и какая сумма начислена; сверьте реквизиты счета; попросите у поставщиков справку об отсутствии долга или заключите договор реструктуризации. При отсутствии кабинета можно позвонить на горячую линию ПФУ 0 800 503 753.

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