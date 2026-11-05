В начале ноября страну накрыло холодом, но уже после 10 ноября большинство областей почувствует потепление. Оно придет вместе с дождями.

Погода в Украине резко изменилась после потепления в начале ноября - похолодание, которое пришло вместе с северным воздухом, продлится еще несколько дней. Но вечной зимы не будет: синоптики уже назвали дату, когда вместо морозов снова вернется тепло.

Потепление начнется после 10 ноября. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Сколько еще продлится холод

До конца текущей недели в Украине будет преобладать холодная погода. Днем воздух будет прогреваться лишь на несколько градусов выше нуля. В ближайшие выходные ночью местами возможны небольшие заморозки.

Теплые воздушные массы сменились холодными потоками с севера. Сначала облачность сдерживала ночное снижение температуры, но затем небо прояснится - и столбики термометров опустятся ниже нуля.

Каким будет потепление

После 10 ноября в большинстве регионов Украины ожидается повышение температуры. По словам Наталки Диденко, потепление будет влажным и будет сопровождаться периодическими дождями.

Так что ждать сухого и солнечного тепла не стоит - скорее всего, придется доставать зонты, а не легкую одежду.

Что с погодой в Киеве

В Киеве и области в ближайшее время существенных осадков не прогнозируют, однако постепенно будет холодать. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

С 3 по 7 ноября в столичном регионе будет преобладать сухая погода. Лишь 6 ноября местами возможны небольшой дождь и мокрый снег. Уже 7 ноября в Киеве днем ожидается около +5 градусов, а ночью возможен первый мороз - до -1 градуса.

Чего ждать от ноября в целом

Синоптики отмечают, что в ноябре Украину ждет постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и длительных морозов не прогнозируют.

Уже с 4 ноября в Украине возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. Этой зимой количество осадков может на 20-40% превысить климатическую норму. Но снежным сезон вряд ли станет: из-за преобладания теплого воздуха с Атлантики осадки часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега.

Ранее Politeka сообщала, что перед резким похолоданием в Украине еще держались последние +15 градусов.

Также Politeka писала, Одесскую область накроет похолодание: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 3 по 9 ноября.

Ранее Politeka сообщала, Киевскую область накроют дожди с похолоданием: синоптики дали прогноз погоды на неделю со 2 по 8 ноября.