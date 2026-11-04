Наличие в семье автомобиля может стать основанием для отказа в жилищной субсидии. Юристы объяснили, какие именно авто лишают права на помощь и кому Пенсионный фонд делает исключение.

Субсидия на коммунальные услуги в Украине имеет жесткие условия, и одним из самых неочевидных является наличие в собственности автомобиля. Многие люди даже не подозревают, что купленная в течение года машина может автоматически лишить семью права на помощь от государства.

Механизм проверки работает автоматически. Пенсионный фонд Украины при рассмотрении заявления на субсидию сверяет данные с государственными реестрами, в частности с реестром транспортных средств МВД. Если в собственности домохозяйства появляется авто, которое подпадает под ограничения, в выплате могут отказать.

Какие именно автомобили лишают права на субсидию

Согласно действующим правилам, право на жилищную субсидию теряется, если в составе домохозяйства или членов семьи заявителя есть транспортное средство, которому меньше 5 лет с года выпуска, и которое приобрели в собственность менее чем за 12 месяцев до подачи заявления.

Вторая группа ограничений касается авто возрастом до 15 лет с года выпуска, если объем двигателя такого автомобиля превышает 2,6 литра. То есть даже собственный, но относительно новый мощный автомобиль может стать причиной отказа в государственной помощи на оплату коммунальных услуг.

Кому Пенсионный фонд делает исключение

Правило об автомобиле не является абсолютным. Есть категории авто, которые не учитываются при назначении субсидии. Речь идет о транспортных средствах, полученных в наследство, приобретенных у родственников первой степени родства, а также тех, которые предоставлены органами социальной защиты как гуманитарная или благотворительная помощь.

Кроме того, не засчитывают при оценке имущественного состояния мопеды и прицепы. Это важно знать владельцам дачного хозяйства, у которых есть легкий мототранспорт или открытый прицеп для перевозки урожая.

Что делать, если в субсидии отказали из-за авто

Если человек получил отказ из-за наличия транспортного средства, он имеет право оспорить решение. Для этого нужно обратиться в орган Пенсионного фонда с пояснением ситуации и документами, подтверждающими исключение: свидетельство о праве на наследство, договор дарения или документ о получении авто как гуманитарной помощи.

Повторное заявление на субсидию можно подать после того, как обстоятельства изменятся - например, когда с момента покупки автомобиля пройдет год или когда авто будет продано. Перерасчет выплаты по новой заявке осуществляется с месяца, следующего за месяцем обращения.

Перед подачей документов стоит проверить имущественное состояние всей семьи, ведь субсидия назначается на домохозяйство, а не на отдельного человека. Именно поэтому специалисты Пенсионного фонда советуют заранее сверить все транспортные средства, зарегистрированные на членов семьи.

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