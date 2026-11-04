Правительство изменило правила бронирования работников на период мобилизации, введя предельные квоты для ОПК и ТЭК, новые лимиты для международных проектов и сроки пересмотра статуса критически важных предприятий. Рассказываем, что именно изменилось и кого это коснется.

Бронирование военнообязанных в Украине снова изменилось - Кабинет министров обновил правила на период мобилизации и военного времени. Изменения касаются пересмотра критериев критичности, предельных квот бронирования и сроков действия уже принятых решений.

Соответствующее решение правительство приняло в конце октября, и оно уже начало действовать. Ключевой акцент - проверка предприятий, имеющих статус критически важных для экономики и обороны.

Пересмотр критериев и сроки принятия решений

Кабмин поручил центральным органам исполнительной власти, другим госорганам и областным военным администрациям, а также Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям в течение десяти дней со дня вступления в силу постановления пересмотреть и проверить критерии, по которым предприятиям предоставляли статус критичности.

Важный нюанс по срокам действия уже принятых решений. Решения Минобороны об увеличении объемов бронирования, принятые до 8 декабря 2025 года, остаются действительными в течение всего срока действия статуса критичности предприятия, но не дольше чем до 8 декабря 2026 года. А решения, принятые после 8 декабря 2025 года, действуют в пределах срока, определенного в самом решении Минобороны.

Бронирование свыше 50% работников

Документ детализирует процедуру согласования увеличения объемов бронирования сверх стандартной 50-процентной квоты. Декларируемое количество военнообязанных, подлежащих бронированию, может составлять более 50 процентов по решению государственного органа, признавшего предприятие, учреждение или организацию критически важным.

Госорган должен подавать в Координационный центр обоснованные предложения по увеличению квоты, а окончательное решение принимается с учетом рекомендаций этого центра. Координационный центр может отказать в рассмотрении таких предложений, если выявит нарушения со стороны руководства предприятия.

Бронирование для международных проектов

Для представительств донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи установлена базовая квота: не более 50% от количества работников, непосредственно привлеченных к выполнению задач одного проекта, и не более 7 человек.

Этот лимит в 7 человек может быть превышен только по решению госсекретаря Кабмина, если это предусмотрено соответствующим решением.

Предельный уровень для ОПК и ТЭК

Кабмин установил предельный уровень бронирования для предприятий оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического комплекса - не более 95 процентов от общего количества военнообязанных, указанного в решении Минобороны или Минэнерго.

Уменьшение предельного объема до 95% объясняют тем, что обязательному бронированию подлежат все военнообязанные работники, непосредственно привлеченные к производственным процессам критически важных учреждений.

Что это значит для работников

Для обычных работников основной практический вывод таков: бронирование теперь жестче контролируется, а руководство предприятий, претендующих на статус критически важных, несет ответственность за достоверность данных. Если выявили нарушения - Координационный центр может отказать в рассмотрении ходатайств об увеличении квоты.

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