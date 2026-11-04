Уряд змінив правила бронювання працівників на період мобілізації, запровадивши граничні квоти для ОПК і ПЕК, нові ліміти для міжнародних проєктів та строки перегляду статусу критично важливих підприємств. Розповідаємо, що саме змінилося і кого це торкнеться.

Бронювання військовозобов'язаних в Україні знову зазнало змін - Кабінет міністрів оновив правила на період мобілізації та воєнного часу. Зміни стосуються перегляду критеріїв критичності, граничних квот бронювання і строків дії уже прийнятих рішень.

Відповідне рішення уряд ухвалив наприкінці жовтня, і воно вже почало діяти. Ключовий акцент - перевірка підприємств, які мають статус критично важливих для економіки та оборони.

Перегляд критеріїв і строки ухвалення рішень

Кабмін доручив центральним органам виконавчої влади, іншим держорганам та обласним військовим адміністраціям, а також Київській і Севастопольській міським держадміністраціям протягом десяти днів із дня набрання чинності постановою переглянути і перевірити критерії, за якими підприємствам надавали статус критичності.

Важливий нюанс щодо строків дії вже прийнятих рішень. Ті рішення Міноборони про збільшення обсягів бронювання, що були прийняті до 8 грудня 2025 року, лишаються чинними протягом усього строку дії статусу критичності підприємства, але не довше ніж до 8 грудня 2026 року. А рішення, прийняті після 8 грудня 2025 року, діють у межах строку, визначеного в самому рішенні Міноборони.

Бронювання понад 50% працівників

Документ деталізує процедуру погодження збільшення обсягів бронювання понад стандартну 50-відсоткову квоту. Декларована кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, може становити понад 50 відсотків за рішенням державного органу, який визнав підприємство, установу чи організацію критично важливою.

Держорган має подавати до Координаційного центру обґрунтовані пропозиції щодо збільшення квоти, а остаточне рішення ухвалюється з урахуванням рекомендацій цього центру. Координаційний центр може відмовити в розгляді таких пропозицій, якщо виявить порушення з боку керівництва підприємства.

Бронювання для міжнародних проєктів

Для представництв донорських установ і виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги встановлено базову квоту: не більше 50% від кількості працівників, безпосередньо залучених до виконання завдань одного проєкту, та не більше ніж 7 осіб.

Цей ліміт у 7 осіб може бути перевищений лише за рішенням держсекретаря Кабміну, якщо це передбачено відповідним рішенням.

Граничний рівень для ОПК і ПЕК

Кабмін встановив граничний рівень бронювання для підприємств оборонно-промислового комплексу та паливно-енергетичного комплексу - не більше 95 відсотків від загальної кількості військовозобов'язаних, зазначеної у рішенні Міноборони або Міненерго.

Зменшення граничного обсягу до 95% пояснюють тим, що обов'язковому бронюванню підлягають усі військовозобов'язані працівники, безпосередньо залучені до виробничих процесів критично важливих установ.

Що це означає для працівників

Для звичайних працівників основний практичний висновок такий: бронювання тепер жорсткіше контролюється, а керівництво підприємств, які претендують на статус критично важливих, несе відповідальність за достовірність даних. Якщо виявили порушення - Координаційний центр може відмовити в розгляді клопотань про збільшення квоти.

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