Аліменти утримують з більшості виплат військовослужбовців, включно з бойовими 30К/50К/100К. Однак низка одноразових і компенсаційних сум до бази не входить.

Виплати для військових при звільненні зі служби та інші грошові суми часто стають предметом спорів, коли йдеться про аліменти. У Міноборони роз'яснили, які складові грошового забезпечення військового входять до аліментної бази, а які - ні, і скільки належить дитині.

Базові правила утримання аліментів однакові для військовослужбовців і цивільних. Їх встановлюють Сімейний кодекс України, Закон «Про виконавче провадження» та постанова Кабміну №146 від 26 лютого 1993 року. Для військових ЗСУ механізм додатково регулюють накази Міноборони №260 від 7 червня 2018 року і №316 від 15 травня 2013 року.

З яких виплат військового утримують аліменти

База для утримання - це загальне грошове забезпечення: посадовий оклад та оклад за військовим званням, щомісячна надбавка за вислугу років, постійні щомісячні надбавки, доплати, підвищення окладу, премії, а також додаткові винагороди систематичного характеру. Якщо аліменти присуджено у частці від доходу, відсоткова ставка застосовується до остаточної суми грошового забезпечення вже після утримання податків і зборів.

Бойові виплати теж входять до бази. Йдеться про 30К/50К/100К, а також 10 000 грн за фактичне виконання обов'язків військової служби та «інструкторські» від 15 000 до 30 000 грн. Оскільки ці винагороди виплачують щомісяця за розрахунковий період, вони належать до постійних видів доходу, і аліменти утримують з усієї підсумкової суми.

Які виплати до бази не входять

З аліментної бази виключають виплати разового, цільового чи компенсаційного характеру: грошову допомогу на оздоровлення, одноразові винагороди 70К/170К, одноразову допомогу при пораненні, контузії чи інвалідності, матеріальну допомогу на соціально-побутові потреби, одноразову допомогу при звільненні та за укладення першого контракту.

Окремо у Міноборони застерігають від плутанини з «виплатами за поранення». Грошове забезпечення за період лікування до аліментної бази враховується, а одноразова допомога - ні. Тому в окремих випадках варто з'ясувати правову природу виплати за документами.

Скільки належить дитині

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. На сьогодні це 1 408,50 грн на дитину до 6 років і 1 756 грн на дитину від 6 до 18 років. Рекомендований мінімум - 100% прожиткового мінімуму: 2 817 грн до 6 років і 3 512 грн від 6 до 18 років.

За наказним провадженням розмір аліментів не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів на дитину - максимум 28 170 грн до 6 років і 35 120 грн від 6 до 18 років. Право має й дитина від 18 до 23 років, яка продовжує навчання: мінімум 1 514 грн, максимум 30 280 грн.

Як розраховують частку та як оформити

Якщо виплату визначають як частку від заробітку, то вона становить 1/4 доходу на одну дитину, 1/3 на двох дітей і 1/2 на трьох і більше. Частку розподіляють між дітьми порівну. Змінити розмір аліментів можна через суд або нотаріально посвідчений договір - за істотних змін матеріального становища чи сімейних обставин.

Батьки можуть укласти договір про сплату аліментів без суду - такий документ посвідчує нотаріус, він має силу виконавчого документа. При достроковому припиненні виплат одержувач звертається до нотаріуса за виконавчим написом і передає його виконавцю. За усної домовленості одразу звернутися до виконавця не вийде.

При примусовому стягненні виконавець надсилає військовій частині постанову про звернення стягнення на доходи. Фінансовий підрозділ робить розрахунок, утримує кошти та перераховує їх на рахунок органу Державної виконавчої служби або приватного виконавця, звідки вони надходять стягувачу.

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