Київстар пропонує людям від 60 років та особам з інвалідністю пільговий тариф «ВСЕ РАЗОМ Комфорт». Розповідаємо, що саме входить у пакет і як його підключити.

Тарифи «Київстар» цього листопада оновилися вкотре, проте для пенсіонерів оператор залишив окрему пільгову пропозицію. Люди від 60 років та особи з інвалідністю можуть користуватися зв'язком за фіксованою ціною і не переплачувати.

Йдеться про тариф «ВСЕ РАЗОМ Комфорт», який обійдеться абоненту в 220 гривень на місяць. Це одна з найдоступніших пропозицій оператора для людей старшого віку.

Умови тарифу, повідомляє сайт Київстару, лишаються чинними станом на листопад 2026 року. Повний перелік послуг і актуальні пакети можна переглянути на сторінці kyivstar.ua/tariffs.

Що входить у пакет

За 220 гривень абонент отримує досить широкий набір послуг. Насамперед це 10 ГБ мобільного інтернету, з яких 8 ГБ доступні в роумінгу.

До пакета також входять безлімітні дзвінки на номери Київстар і 100 хвилин на дзвінки в інші мережі. Для тих, хто користується домашнім інтернетом, передбачено підключення до 100 Мбіт/с.

Окремо оператор дозволяє безплатно обрати одну додаткову послугу «Суперсила». Це може бути, наприклад, більше інтернету чи інші корисні опції, які абонент обирає під свої потреби.

Чому тариф вигідний саме зараз

Нагадаємо, що з 8 жовтня 2026 року Київстар підвищив вартість тарифів для частини абонентів. У компанії пояснили це зростанням витрат на пальне, обладнання та інші ресурси, необхідні для підтримки якості зв'язку.

На тлі подорожчання пільговий тариф «ВСЕ РАЗОМ Комфорт» став способом не переплачувати. Для людей на пенсії, де кожна гривня рахується, фіксовані 220 гривень на місяць дозволяють заздалегідь планувати витрати на зв'язок.

Що робити, якщо тариф не влаштовує

Якщо оновлений тариф абоненту не підходить, у Київстарі пропонують кілька варіантів. Можна обрати інший тариф з актуальної лінійки або переглянути пропозиції у застосунку «Мій Київстар».

Передбачена також можливість достроково розірвати договір відповідно до чинного законодавства. Для уточнення деталей можна зателефонувати на номер 477*9.

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