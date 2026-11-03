Грошове забезпечення військовослужбовців залежить не лише від посади та звання. Надбавка за особливості проходження служби може сягати 100% суми окладу, окладу за звання та надбавки за вислугу років. Однак деякі доплати можуть і зменшити.

Доплата до пенсії в Україні - не єдина виплата, розмір якої залежить від багатьох умов. Грошове забезпечення військовослужбовців також складається з кількох частин, і саме через надбавки та премії військові з однаковими званнями й посадами можуть отримувати різні суми.

Порядок нарахування грошового забезпечення визначає, зокрема, наказ Міністерства оборони України №260. Про те, як і кому нараховують надбавки, розповів військовий фінансист.

Надбавка за особливості проходження служби

Ця надбавка (скорочено НОПС) - одна зі складових грошового забезпечення. Її розмір визначається у відсотках від суми трьох виплат: посадового окладу, окладу за військовим званням і надбавки за вислугу років. За встановленими правилами, розмір надбавки може сягати 100% цієї суми.

На те, скільки саме нарахують військовослужбовцю, впливають напрям його роботи, специфіка завдань підрозділу та умови проходження служби. Тобто чим складніші чи специфічніші умови служби, тим більшою може бути надбавка.

Щомісячна премія та доплата за секретність

Ще одна складова - щомісячна премія. Її розмір визначається відповідно до правил, встановлених у Міністерстві оборони, та показників для відповідних тарифних розрядів. Премію виплачують з урахуванням виконання службових обов'язків та інших передбачених умов.

Додаткові кошти також можуть отримувати військовослужбовці, які мають відповідний допуск і постійно працюють із секретними документами чи відомостями. Розмір доплати залежить від рівня секретності інформації й становить відсоток від посадового окладу:

10% - за роботу з інформацією під грифом "Секретно";

15% - за роботу з інформацією під грифом "Цілком таємно";

20% - за роботу з інформацією з грифом "Особливої важливості".

За що військовому можуть зменшити премію

Додаткові виплати не завжди залишаються незмінними. За певних обставин командування може ухвалити рішення про зменшення премії або її невиплату відповідно до встановленого порядку.

Підставами для цього можуть бути порушення військової дисципліни, неналежне або недбале виконання службових обов'язків, накладення дисциплінарного стягнення (зокрема догани чи суворої догани), а також притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Що впливає на підсумкову суму грошового забезпечення

Отже, розмір грошового довольства залежить не лише від посади, звання та вислуги років. На суму, яку військовослужбовець отримує щомісяця, також впливають умови служби, виконання службових обов'язків і право на додаткові виплати.

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