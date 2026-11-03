Денежное довольствие военнослужащих зависит не только от должности и звания. Надбавка за особенности прохождения службы может достигать 100% суммы оклада, оклада по званию и надбавки за выслугу лет. Однако некоторые доплаты могут и уменьшить.

Доплата к пенсии в Украине - не единственная выплата, размер которой зависит от многих условий. Денежное довольствие военнослужащих также состоит из нескольких частей, и именно из-за надбавок и премий военные с одинаковыми званиями и должностями могут получать разные суммы.

Порядок начисления денежного довольствия определяет, в частности, приказ Министерства обороны Украины №260. О том, как и кому начисляют надбавки, рассказал военный финансист.

Надбавка за особенности прохождения службы

Эта надбавка (НОПС) - одна из составляющих денежного довольствия. Ее размер определяется в процентах от суммы трех выплат: должностного оклада, оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет. По установленным правилам, размер надбавки может достигать 100% этой суммы.

На то, сколько именно начислят военнослужащему, влияют направление его работы, специфика задач подразделения и условия прохождения службы. То есть чем сложнее или специфичнее условия службы, тем больше может быть надбавка.

Ежемесячная премия и доплата за секретность

Еще одна составляющая - ежемесячная премия. Ее размер определяется в соответствии с правилами, установленными в Министерстве обороны, и показателями для соответствующих тарифных разрядов. Премию выплачивают с учетом выполнения служебных обязанностей и других предусмотренных условий.

Дополнительные средства также могут получать военнослужащие, имеющие соответствующий допуск и постоянно работающие с секретными документами или сведениями. Размер доплаты зависит от уровня секретности информации и составляет процент от должностного оклада:

10% - за работу с информацией под грифом "Секретно";

15% - за работу с информацией под грифом "Совершенно секретно";

20% - за работу с информацией с грифом "Особой важности".

За что военнослужащему могут уменьшить премию

Дополнительные выплаты не всегда остаются неизменными. При определенных обстоятельствах командование может принять решение об уменьшении премии или ее невыплате в соответствии с установленным порядком.

Основаниями для этого могут быть нарушение воинской дисциплины, ненадлежащее или небрежное исполнение служебных обязанностей, наложение дисциплинарного взыскания (в частности выговора или строгого выговора), а также привлечение к административной или уголовной ответственности.

Что влияет на итоговую сумму денежного довольствия

Таким образом, размер денежного довольствия зависит не только от должности, звания и выслуги лет. На сумму, которую военнослужащий получает ежемесячно, также влияют условия службы, выполнение служебных обязанностей и право на дополнительные выплаты.

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