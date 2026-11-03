Графики отключения света в Киевской области на 4 ноября затронут Переяславскую громаду: ДТЭК проведет плановые профилактические работы, света не будет с 08:30 до 19:00.

Отключение света в Киевской области 4 ноября будут плановыми - энергетики будут проводить профилактические работы, а не аварийное отключение. Без электроснабжения на несколько часов останутся жители Переяславской территориальной громады.

ДТЭК Киевские региональные электросети будет проводить работы по повышению надежности электроснабжения и предупреждению аварий в электрических сетях. Отключать свет начнут в 08:30, а включат ориентировочно в 19:00.

Об этом сообщает Переяславский городской совет на своем официальном сайте. Согласно опубликованному графику, отключение затронет исключительно город Переяслав.

Свет будут отключать по конкретным адресам. Самый большой перечень домов - на улице Осенней, где без электроэнергии останутся более 50 адресов (от номера 40 до 99). Также отключат часть домов на улице Хмельницкого Богдана - номера 212-274.

Коротшие списки опубликованы для улиц Зимней (номера 2-97), Летней и Пшеничной. Отдельно в графике указан адрес без названия улицы с номером дома 0010.

Какие улицы Переяслава останутся без света

Полный перечень адресов, которые будут отключать 4 ноября, опубликован на сайте городского совета. Энергетики просят жителей учесть эту информацию и заранее подготовиться к отключению.

ул. Зимняя: 107; 109; 2 Л; 2-е; 2є; 2Н; 59; 61; 65; 67; 75; 77; 79; 81; 85; 89; 91; 97;

ул. Летняя: 2 з; 33; 41; 48;

ул. Осенняя: 101-107, 40-99;

ул. Пшеничная: 1 К; 1-ж;

ул. Хмельницкого Богдана: 212-274;

без названия улицы: 0010.

Жителям советуют выключить из розеток чувствительную бытовую технику на время отключения, чтобы избежать повреждений при включении электроэнергии. После восстановления питания напряжение может кратковременно меняться.

Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили о похолодании с дождями в Киевской области.