Государственная программа дает переселенцам со статусом участника боевых действий или инвалидности вследствие войны до 2 млн грн на покупку квартиры или дома. Рассказываем, кто имеет право, какие ограничения действуют с 1 августа 2026 года и как подать заявление через Дію.

Компенсация за уничтоженное жилье для ВПЛ - не единственный способ получить помощь от государства. В Украине действует отдельная программа жилищных ваучеров, по которой переселенцы с временно оккупированных территорий могут получить до 2 млн грн на приобретение собственной квартиры или дома. Однако воспользоваться ею могут не все переселенцы.

Как объясняют в Министерстве социальной политики, на первом этапе программа «Жилье для ВПЛ с ВОТ» доступна внутренне перемещенным лицам, имеющим статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. Сумма финансирования составляет 2 млн грн на одного получателя.

Кто может получить жилищный ваучер

Чтобы претендовать на помощь, нужно одновременно соответствовать нескольким условиям. Сначала - иметь официальный статус внутренне перемещенного лица, а также статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. Далее - подтвердить предыдущее место проживания на временно оккупированной территории и фактически проживать на подконтрольной Украине территории с действующей справкой ВПЛ.

Важно, что право на участие имеют не только военнослужащие, получившие статус после полномасштабного вторжения. Программой могут воспользоваться также участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны, получившие свой статус во время АТО или ООС, начиная с 2014 года. Сама справка ВПЛ не дает автоматического права на 2 млн грн - переселенец должен относиться к определенной категории и выполнить другие требования.

Одно из главных ограничений - заявитель и члены его семьи не должны иметь другого жилья на подконтрольной Украине территории. Предусмотрены исключения для жилья в зоне активных боевых действий и отдельных случаев непогашенной ипотеки. Кроме того, семья не должна была получать жилищную поддержку по другим государственным программам или иметь действующие заявления на компенсацию по программе «єВідновлення». Эти ограничения касаются не только самого заявителя, но и супруга или супруги и детей.

Что изменилось с 1 августа 2026 года

С августа в Украине ввели дополнительные требования к получателям жилищных ваучеров. Помощь не предоставят, если заявитель или члены его семьи продали, подарили или другим способом прекратили право собственности на жилье в период с 24 февраля 2022 года до даты подачи заявления; начали использовать или уже воспользовались льготной ипотекой; зарегистрировали или задекларировали место проживания на временно оккупированной территории после ее оккупации.

Новые правила не распространяются на людей, которые уже получили ваучер или подали заявление до 1 августа 2026 года - их обращения рассматривают по условиям, действовавшим на момент подачи. В то же время государственные органы имеют право проводить дополнительную проверку сведений до момента использования помощи.

Как оформить ваучер через Дію

Оформить помощь можно через мобильное приложение Дія. Для этого нужно обновить приложение до последней версии, открыть раздел «Сервисы», перейти в категорию «Услуги для ВПЛ», выбрать услугу «Заявление на жилищный ваучер», проверить и подтвердить состав семьи, при необходимости получить согласие супруга или супруги, проверить заполненные данные, подписать заявление с помощью Дія.Підпис и отправить его. Большинство сведений автоматически подтягивается из государственных реестров.

Если заявитель состоит в браке, супруг или супруга должны подтвердить согласие на обработку персональных данных в течение 36 часов. Если подтверждение не поступит, заявление аннулируют и процедуру придется проходить повторно. Предусмотрена также возможность оформления через портал Дія, ЦНАП или нотариуса при наличии соответствующей технической возможности.

Сколько рассматривают заявление и как потратить средства

После отправки заявления информация проходит автоматическую проверку Министерства финансов, далее поступает в специальную комиссию по месту фактического проживания переселенца. Ориентировочный срок рассмотрения комиссией - до 30 дней. В случае положительного решения ваучер формируется автоматически и вносится в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества; отслеживать его статус можно в Дії.

Средства можно использовать на приобретение недвижимости на первичном или вторичном рынке, а также инвестировать в строительство жилья. Получить деньги наличными или перевести их на собственную банковскую карту нельзя. Если квартира или дом дороже 2 млн грн, разницу придется доплатить самостоятельно. Если же стоимость жилья меньше суммы ваучера - неиспользованные средства покупателю не выплачивают, они возвращаются в программу.

После формирования ваучера нужно отдельно подать обращение на бронирование финансирования. Для этого в разделе «Документы» надо найти свой ваучер, нажать на три точки, выбрать «Использовать ваучер», затем «Забронировать средства». После успешного бронирования получатель имеет 60 дней на приобретение жилья. Если в течение этого срока договор купли-продажи не заключен, бронирование аннулируется, но сам ваучер не исчезает - обращение можно подать повторно.

Для подтверждения участия в программе не нужно доказывать, что жилье в оккупации разрушено или повреждено - государство не требует обследования, фотографий разрушений или оценки ущерба. В то же время жилье, приобретенное по ваучеру, нельзя продавать, дарить или переоформлять в течение пяти лет; сам ваучер также действует пять лет с момента формирования.

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