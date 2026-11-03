С 1 ноября украинцы могут возвращать часть денег за оплату платных ИИ-сервисов. Новая категория кэшбэка «Искусственный интеллект» действует в приложении monobank, но её нужно активировать вручную.

Украинцы, которые регулярно оплачивают платные подписки на сервисы искусственного интеллекта, теперь могут возвращать часть потраченных средств. С 1 ноября 2026 года в приложении monobank появилась новая категория кэшбэка «Искусственный интеллект», по которой клиентам начисляется 10% от суммы оплаты соответствующих подписок.

О запуске новой возможности сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале. Возврат средств предусмотрен за оплату сразу семи популярных ИИ-платформ.

За какие сервисы возвращают деньги

Кэшбэк в размере 10% начисляется за использование таких сервисов:

ChatGPT - ИИ для работы с текстами, программирования и других задач;

Claude - помощник для анализа информации и работы с документами;

Midjourney - сервис для создания изображений;

Grok - чат-бот с искусственным интеллектом;

Cursor - редактор кода с функциями ИИ;

ElevenLabs - платформа для генерации голоса;

Higgsfield AI - сервис для создания видео с помощью ИИ.

Сколько можно сэкономить

Размер экономии напрямую зависит от стоимости подписок. Если пользователь тратит на искусственный интеллект 200 гривен в месяц, кэшбэк составит 20 гривен. При расходах в 500 гривен вернется 50 гривен, за 1000 гривен - 100 гривен, а за 2000 гривен - уже 200 гривен.

Таким образом, при ежемесячных расходах на разные ИИ-сервисы в 2000 гривен клиент может сэкономить 200 гривен в месяц. За год это составило бы 2400 гривен, если бы такая ставка действовала все 12 месяцев без дополнительных ограничений.

Как подключить кэшбэк в приложении

Чтобы получать возврат средств, нужно открыть приложение monobank, перейти в раздел кэшбэка и среди доступных предложений выбрать категорию «Искусственный интеллект».

Важно: категорию нужно активировать вручную. Если этого не сделать, даже после оплаты подписки на ChatGPT или другой сервис 10% кэшбэка не начислят.

Также стоит учитывать, что категории кэшбэка в monobank обновляются ежемесячно. Поэтому это предложение актуально для ноября, а его дальнейшая доступность будет зависеть от решений банка. Перед оплатой подписки клиентам советуют проверить условия начисления и лимиты кэшбэка непосредственно в приложении.