Украинцы, которые регулярно оплачивают платные подписки на сервисы искусственного интеллекта, теперь могут возвращать часть потраченных средств. С 1 ноября 2026 года в приложении monobank появилась новая категория кэшбэка «Искусственный интеллект», по которой клиентам начисляется 10% от суммы оплаты соответствующих подписок.
О запуске новой возможности сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале. Возврат средств предусмотрен за оплату сразу семи популярных ИИ-платформ.
За какие сервисы возвращают деньги
Кэшбэк в размере 10% начисляется за использование таких сервисов:
- ChatGPT - ИИ для работы с текстами, программирования и других задач;
- Claude - помощник для анализа информации и работы с документами;
- Midjourney - сервис для создания изображений;
- Grok - чат-бот с искусственным интеллектом;
- Cursor - редактор кода с функциями ИИ;
- ElevenLabs - платформа для генерации голоса;
- Higgsfield AI - сервис для создания видео с помощью ИИ.
Сколько можно сэкономить
Размер экономии напрямую зависит от стоимости подписок. Если пользователь тратит на искусственный интеллект 200 гривен в месяц, кэшбэк составит 20 гривен. При расходах в 500 гривен вернется 50 гривен, за 1000 гривен - 100 гривен, а за 2000 гривен - уже 200 гривен.
Таким образом, при ежемесячных расходах на разные ИИ-сервисы в 2000 гривен клиент может сэкономить 200 гривен в месяц. За год это составило бы 2400 гривен, если бы такая ставка действовала все 12 месяцев без дополнительных ограничений.
Как подключить кэшбэк в приложении
Чтобы получать возврат средств, нужно открыть приложение monobank, перейти в раздел кэшбэка и среди доступных предложений выбрать категорию «Искусственный интеллект».
Важно: категорию нужно активировать вручную. Если этого не сделать, даже после оплаты подписки на ChatGPT или другой сервис 10% кэшбэка не начислят.
Также стоит учитывать, что категории кэшбэка в monobank обновляются ежемесячно. Поэтому это предложение актуально для ноября, а его дальнейшая доступность будет зависеть от решений банка. Перед оплатой подписки клиентам советуют проверить условия начисления и лимиты кэшбэка непосредственно в приложении.