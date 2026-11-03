З 1 листопада українці можуть повертати частину грошей за оплату платних ШІ-сервісів. Нова категорія кешбеку «Штучний інтелект» діє у застосунку monobank, але її потрібно активувати вручну.

Українці, які регулярно оплачують платні підписки на сервіси штучного інтелекту, тепер можуть повертати частину витрачених коштів. З 1 листопада 2026 року в застосунку monobank з'явилася нова категорія кешбеку «Штучний інтелект», за якою клієнтам нараховується 10% від суми оплати відповідних підписок.

Про запуск нової можливості повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі. Повернення коштів передбачене за оплату одразу семи популярних ШІ-платформ.

За які сервіси повертають гроші

Кешбек у розмірі 10% нараховується за використання таких сервісів:

ChatGPT - ШІ для роботи з текстами, програмування та інших завдань;

Claude - помічник для аналізу інформації та роботи з документами;

Midjourney - сервіс для створення зображень;

Grok - чатбот зі штучним інтелектом;

Cursor - редактор коду з функціями ШІ;

ElevenLabs - платформа для генерації голосу;

Higgsfield AI - сервіс для створення відео за допомогою ШІ.

Скільки можна заощадити

Розмір економії напряму залежить від вартості підписок. Якщо користувач витрачає на штучний інтелект 200 гривень на місяць, кешбек становитиме 20 гривень. За витрат у 500 гривень повернеться 50 гривень, за 1000 гривень - 100 гривень, а за 2000 гривень - вже 200 гривень.

Таким чином, за щомісячних витрат на різні ШІ-сервіси у 2000 гривень клієнт може заощадити 200 гривень за місяць. За рік це склало б 2400 гривень, якби така ставка діяла всі 12 місяців без додаткових обмежень.

Як підключити кешбек у застосунку

Щоб отримувати повернення коштів, потрібно відкрити застосунок monobank, перейти до розділу кешбеку та серед доступних пропозицій обрати категорію «Штучний інтелект».

Важливо: категорію потрібно активувати вручну. Якщо цього не зробити, навіть після оплати підписки на ChatGPT або інший сервіс 10% кешбеку не нарахують.

Також варто враховувати, що категорії кешбеку в monobank оновлюються щомісяця. Тож ця пропозиція актуальна для листопада, а її подальша доступність залежатиме від рішень банку. Перед оплатою підписки клієнтам радять перевірити умови нарахування та ліміти кешбеку безпосередньо в застосунку.