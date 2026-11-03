З 1 грудня 2026 року тариф на газ для більшості українців залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр - «Нафтогаз» зафіксував ціну до 30 квітня 2027 року. Водночас місячні тарифи окремих приватних постачальників зросли до 27,50 гривні за кубометр.

Підвищення тарифів на газ та електроенергію обговорюють вже не перший місяць, однак з 1 грудня 2026 року для більшості українців ціна блакитного палива не зміниться. Державний постачальник ГК «Нафтогаз України» продовжує дію тарифу «Фіксований» - 7,96 гривні за кубометр з урахуванням ПДВ.

Цей цінник гарантовано діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року. Саме тому старт опалювального сезону не спричинить зростання ціни палива для понад 12 мільйонів домогосподарств, які обслуговує державний постачальник.

Скільки коштує газ у різних постачальників

На сьогодні побутових споживачів в Україні обслуговують вісім постачальників. Чотири компанії пропонують лише річні тарифи, ще чотири мають і місячні комерційні пропозиції. Річні тарифи збереглися на рівні від 7,96 до 9,99 гривні за кубометр.

Найнижчу планку в 7,96 гривні утримують ГК «Нафтогаз України» та «Тернопільоблгаз Збут». Трохи дорожче платять клієнти «Прикарпат Енерго Трейд» - 7,98 гривні. Постачальники «Галнафтогаз» і «ОККО Контракт» зупинилися на позначці 7,99 гривні. У «Львівенергозбуті» річна вартість становить 8,20 гривні, а клієнти YASNO сплачують по 8,46 гривні. Максимальний річний тариф зафіксовано у «СвітлоГаз» - 9,99 гривні за кубометр.

Місячні тарифи: де газ найдорожчий

У місячному сегменті ситуація інша. Чотири постачальники виставили суттєво вищі розцінки. Зокрема, клієнти «СвітлоГазу» за місячним тарифом мають віддати 25,99 гривні за кубометр, а для клієнтів «Львівенергозбуту» ціна зросла до 27,50 гривні. Загалом місячні тарифи коливаються від 8,46 до 27,50 гривні за кубометр.

Втім, зростання цін у місячних пропозиціях не похитне бюджет переважної більшості українських родин. Річні контракти залишаються основними для населення.

Скільки вийде в платіжці

Підсумкові витрати українців узимку залежатимуть від обсягів споживання. За тарифом 7,96 гривні платіжка за 10 кубометрів становитиме 79,60 гривні, за 100 кубометрів - 796 гривень, за 300 кубометрів - 2 388 гривень, а за 500 кубометрів сягне 3 980 гривень. Реальний рівень витрат визначатиметься площею житла, якістю утеплення та наявністю газового опалення.

У рахунках за комуналку слід розрізняти дві окремі послуги: постачання - плата за спожитий обсяг за ціною 7,96 гривні за кубометр, та розподіл - доставлення газу. Послугу розподілу надає місцевий оператор газорозподільних мереж за тарифами регулятора, які залежать від регіону та замовленої річної потужності.

Як платити і передавати показання

Оплачувати рахунки потрібно щомісяця до 25-го числа. Щоб уникнути заборгованостей, показання лічильників необхідно передавати від 1-го до 5-го числа кожного місяця. Отримувачі житлових субсидій та пільг продовжують обслуговуватися за фіксованим тарифом без втрати права на державну соціальну допомогу.

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