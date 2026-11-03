С 1 декабря 2026 года тариф на газ для большинства украинцев останется на уровне 7,96 гривны за кубометр - «Нафтогаз» зафиксировал цену до 30 апреля 2027 года. В то же время месячные тарифы отдельных частных поставщиков выросли до 27,50 гривны за кубометр.

Повышение тарифов на газ и электроэнергию обсуждают уже не первый месяц, однако с 1 декабря 2026 года для большинства украинцев цена голубого топлива не изменится. Государственный поставщик ГК «Нафтогаз Украины» продолжает действие тарифа «Фиксированный» - 7,96 гривны за кубометр с учетом НДС.

Этот ценник гарантированно будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года. Именно поэтому старт отопительного сезона не приведет к росту цены топлива для более чем 12 миллионов домохозяйств, которые обслуживает государственный поставщик.

Сколько стоит газ у разных поставщиков

На сегодня бытовых потребителей в Украине обслуживают восемь поставщиков. Четыре компании предлагают только годовые тарифы, еще четыре имеют и месячные коммерческие предложения. Годовые тарифы сохранились на уровне от 7,96 до 9,99 гривны за кубометр.

Самую низкую планку в 7,96 гривны удерживают ГК «Нафтогаз Украины» и «Тернопольоблгаз Сбыт». Немного дороже платят клиенты «Прикарпат Энерго Трейд» - 7,98 гривны. Поставщики «Галнафтогаз» и «ОККО Контракт» остановились на отметке 7,99 гривны. В «Львовэнергосбыте» годовая стоимость составляет 8,20 гривны, а клиенты YASNO платят по 8,46 гривны. Максимальный годовой тариф зафиксирован у «СветлоГаз» - 9,99 гривны за кубометр.

Месячные тарифы: где газ самый дорогой

В месячном сегменте ситуация иная. Четыре поставщика выставили существенно более высокие расценки. В частности, клиенты «СветлоГаза» по месячному тарифу должны отдать 25,99 гривны за кубометр, а для клиентов «Львовэнергосбыта» цена выросла до 27,50 гривны. В целом месячные тарифы колеблются от 8,46 до 27,50 гривны за кубометр.

Впрочем, рост цен в месячных предложениях не пошатнет бюджет подавляющего большинства украинских семей. Годовые контракты остаются основными для населения.

Сколько выйдет в платежке

Итоговые расходы украинцев зимой будут зависеть от объемов потребления. По тарифу 7,96 гривны платежка за 10 кубометров составит 79,60 гривны, за 100 кубометров - 796 гривен, за 300 кубометров - 2 388 гривен, а за 500 кубометров достигнет 3 980 гривен. Реальный уровень расходов будет определяться площадью жилья, качеством утепления и наличием газового отопления.

В счетах за коммуналку следует различать две отдельные услуги: поставка - плата за потребленный объем по цене 7,96 гривны за кубометр, и распределение - доставка газа. Услугу распределения предоставляет местный оператор газораспределительных сетей по тарифам регулятора, которые зависят от региона и заказанной годовой мощности.

Как платить и передавать показания

Оплачивать счета нужно ежемесячно до 25-го числа. Чтобы избежать задолженностей, показания счетчиков необходимо передавать с 1-го по 5-е число каждого месяца. Получатели жилищных субсидий и льгот продолжают обслуживаться по фиксированному тарифу без потери права на государственную социальную помощь.

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