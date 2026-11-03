Однокомнатную квартиру в Запорожье можно купить примерно за 16,5 тысячи долларов - дешевле всего среди областных центров. Аналитики ЛУН опубликовали свежие данные за III квартал 2026 года.

Цены на квартиры и аренду жилья в Украине отличаются в разы в зависимости от города, и Запорожье в очередной раз оказалось среди самых доступных областных центров. По данным аналитического сервиса ЛУН за III квартал 2026 года, однокомнатная квартира здесь стоит около 16,5 тысячи долларов.

Это самая низкая цена среди городов, которые сравнивали аналитики. Для наглядности: в Харькове «однушка» стоит 24 тысячи долларов, в Сумах - 23,5 тысячи, в Николаеве - 21,9 тысячи, а в Днепре уже 35 тысяч долларов. За год запорожское однокомнатное жилье подорожало всего на 3%.

Запорожье также остается одним из самых доступных городов по соотношению цен и зарплат. Если откладывать весь заработок, на «однушку» здесь удастся накопить за 2,5 года. В Харькове и Николаеве на это уйдет 3,3 года, в Сумах - почти четыре, в Киеве - 6,7 года, а во Львове и Луцке - почти девять лет.

Сколько стоит двухкомнатная и трехкомнатная квартира

Двухкомнатная квартира в Запорожье обходится примерно в 24,5 тысячи долларов, трехкомнатная - в 34,7 тысячи. За год цены на них выросли на 7% и 5% соответственно. Трехкомнатное жилье в Запорожье тоже самое дешевое среди исследованных городов: в Харькове за него просят около 50 тысяч долларов, в Днепре - 60 тысяч, а в Киеве - 146 тысяч.

Что касается первичного рынка, то квадратный метр в запорожской новостройке стоит около 24,1 тысячи гривен. Это самая низкая цена среди городов исследования, и за год она не изменилась. В Харькове квадратный метр стоит 28,6 тысячи гривен, в Сумах - 26 тысяч, в Киеве - 65 тысяч, а во Львове - почти 70 тысяч гривен.

Купить квартиру в новостройке можно в 11 жилых комплексах Запорожья, и за год их количество не изменилось. Для сравнения, в Николаеве таких комплексов 15, в Харькове - 16, а в Днепре - целых 41.

Аренда жилья: где здесь подвох

Аренда однокомнатной квартиры в Запорожье обходится примерно в 7 тысяч гривен в месяц, и за год цена выросла сразу на 40%. Дешевле снять такое жилье среди исследованных городов можно только в Херсоне и Сумах. В Харькове за аренду «однушки» платят около 9,5 тысячи гривен, в Киеве - 17 тысяч, во Львове - почти 25 тысяч, а в Ужгороде - 36 тысяч гривен в месяц.

При этом за последние полгода аренда в Запорожье подешевела. За однокомнатную квартиру теперь просят на 12% меньше, за двухкомнатную - на 18%, а за трехкомнатную - на 24%. То есть стремительный годовой рост частично нивелировался во втором полугодии.

Такие данные приводит сервис ЛУН в отчете за III квартал 2026 года, о чем сообщает издание «Справжнє». Исследование охватило областные центры, которые сравнивали аналитики.

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