Часть украинцев может существенно увеличить размер пенсии, если подтвердит заработок, полученный до 2000 года. В Пенсионном фонде объяснили, какие документы для этого понадобятся.

Пенсия в Украине может вырасти, если подтвердить заработок до 2000 года. Дело в том, что именно с 1 июля 2000 года в стране заработал персонифицированный учет, и сведения о зарплате за более поздние годы Пенсионный фонд имеет автоматически. А вот о заработке до этой даты данных может не хватать, и тогда пенсию считают по менее выгодной схеме.

Если человек работал до 2000 года и имеет подтверждение своей зарплаты, он может подать эти документы и добиться перерасчета. Это напрямую влияет на коэффициент заработка, от которого зависит конечная сумма выплат.

Почему зарплата до 2000 года так важна

Размер пенсии вычисляют по формуле, где ключевую роль играет индивидуальный коэффициент заработка. Он показывает, как зарплата человека соотносилась со средней по стране в те же годы. Чем выше этот коэффициент, тем больше будет пенсия.

Данные о заработке после 1 июля 2000 года хранятся в реестре застрахованных лиц. Но все, что получалось раньше, ПФУ может просто не видеть, если человек вовремя не подал справку. В таком случае при расчете приходится брать средний показатель, что часто снижает выплату.

Какие документы нужны для перерасчета

Чтобы подтвердить заработок до 2000 года, понадобится справка о зарплате за любые 60 календарных месяцев подряд. Ее можно получить в архиве или непосредственно на прежнем месте работы, если предприятие еще существует.

Главные документы, которые могут понадобиться:

справка о заработной плате (форма ОК-5 или ОК-7);

трудовая книжка или ее заверенная копия;

архивные справки, подтверждающие стаж и зарплату;

документы о смене фамилии, если она менялась.

Справка о зарплате должна содержать название предприятия, период работы, должность и помесячные суммы заработка. Без этих данных ПФУ не сможет провести перерасчет.

Как подать документы

Пакет документов можно подать несколькими способами. Лично - в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда по месту регистрации. Или отправить по почте заказным письмом с описью вложения.

Отдельно стоит проверить, не сохранился ли заработок в реестре застрахованных лиц. Это можно сделать через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ. Если данные за до-2000-й год там есть, дополнительные справки не понадобятся.

Перерасчет проводят после проверки поданных документов. Если все правильно, новый размер пенсии устанавливают с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения.

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