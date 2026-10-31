Люди з інвалідністю II групи можуть отримувати пенсію в розмірі 90% пенсії за віком, а за відсутності стажу - соціальну допомогу 2076 гривень. Розповідаємо, які ще виплати й пільги діють з 1 листопада.

Пенсія з інвалідності залишається однією з найчутливіших соціальних виплат в Україні, і з 1 листопада для людей з II групою діють оновлені правила нарахування. Окрім базової грошової підтримки, ця категорія має право на цілий пакет соціальних послуг, знижок і пільг.

Які суми надійдуть на рахунки з інвалідністю II групи

Люди з інвалідністю II групи за наявності необхідного страхового стажу можуть отримувати пенсію в розмірі 90% пенсії за віком. Якщо ж права на пенсію немає, за дотримання встановлених законом умов можна оформити державну соціальну допомогу.

У 2026 році її розмір для людей з інвалідністю II групи становить 2076 гривень на місяць, повідомляє Пенсійний фонд України. Сума розраховується індивідуально, однак для людей з інвалідністю з дитинства вона є фіксованою.

Окремі умови фінансової підтримки передбачені для захисників і ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Учасники бойових дій з II групою інвалідності мають отримувати не менше 13 822 гривень, що дорівнює 80% їхнього грошового забезпечення. Для «чорнобильців» мінімальний розмір пенсійної виплати зафіксовано на рівні 7 884 гривень.

Як заощадити на лікуванні та комуналці

Статус людини з інвалідністю дозволяє суттєво скоротити витрати на ліки. Рецептурні препарати можна купувати за половину вартості, а громадяни з мінімальними доходами отримують їх зовсім безкоштовно. Держава також повністю або частково компенсує вартість протезів, інвалідних візків і слухових апаратів.

Прямих пільг на оплату газу, світла чи опалення для II групи немає, однак кожен може оформити житлову субсидію. Виняток становлять лише ті, хто втратив здоров'я через війну або професійне захворювання - їм надається знижка на комунальні послуги від 50% до 100%.

Безкоштовний проїзд та умови праці

Українці з цією групою не платять за проїзд у міському транспорті, а мешканці столиці можуть активувати пільгу через «картку киянина» в Ощадбанку. З 1 жовтня до 15 травня також діє знижка 50% на квитки в поїздах, літаках і міжміських автобусах.

На робочому місці такі працівники мають право на індивідуальний графік, відмову від нічних змін і працевлаштування без випробувального терміну.

Як оформити доплату за постійний догляд

Пенсіонери, які потребують постійного догляду, мають право на додаткову надбавку в розмірі 40% від прожиткового мінімуму. Для цього достатньо подати відповідну заяву до Пенсійного фонду. Українські біженці можуть оформити інвалідність дистанційно, пройшовши обстеження в країні перебування, після чого іноземні лікарі передадуть усі необхідні документи до ПФУ.

Раніше Politeka повідомляла, хто має право на допомогу по догляду за особою з інвалідністю та як її оформити.

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