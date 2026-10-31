У Пенсійному фонді нагадали: на оформлення пенсії за віком дають три місяці, і якщо не вкластися в цей строк, гроші за минулі місяці згорять.

Пенсія в Україні та оформлення виплати має жорсткий строк — і тим, хто досяг пенсійного віку, краще не зволікати. У Пенсійному фонді нагадали, що на подання заяви про призначення пенсії за віком відведено три місяці. Хто вкладеться в цей строк, отримає пенсію з наступного дня після дня народження — тобто за всі минулі місяці, хто запізниться — втратить частину виплат.

Право на пенсію за віком виникає в людини того дня, коли їй виповнюється відповідний вік. Заяву про призначення виплати можна подати після цього або не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Головний нюанс — у тому, з якої дати нарахують пенсію. Якщо людина звернеться до Пенсійного фонду не пізніше ніж через три місяці після дня народження, виплату призначать з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку. Тобто гроші нарахують за весь період.

Що буде, якщо пропустити строк

Якщо тримісячний строк минув, а заяву так і не розглянули, пенсію нарахують уже з дати фактичного звернення. Людина втрачає виплати за період між виникненням права на пенсію і моментом подання документів — ці гроші не компенсують.

Тому майбутнім пенсіонерам радять заздалегідь підготувати папери і не відкладати оформлення. Загальні правила призначення пенсії за віком визначає стаття 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Як подати заяву до Пенсійного фонду

Оформити пенсію за віком можна трьома способами — особисто, онлайн або поштою. Від способу залежить і те, яку дату вважатимуть днем звернення:

особисте подання — враховують день, коли орган Пенсійного фонду прийняв заяву;

онлайн-звернення через вебпортал ПФУ — дата реєстрації заяви на порталі;

пошта — дата поштового штемпеля на конверті.

Ці деталі важливі, щоб не вилетіти з установленого тримісячного строку.

Особливий порядок під час воєнного стану

Окремий порядок призначення пенсій передбачено для людей, які проживають або проживали на територіях, де велися чи ведуться бойові дії, або які перебували під тимчасовою окупацією. Він діє під час воєнного стану і ще три місяці після його припинення чи скасування.

Також варто пам’ятати про вимоги до страхового стажу. У 2026 році, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати щонайменше 33 роки стажу, а в 2028 році цю планку піднімуть до 35 років. Якщо стажу не вистачає, пенсію оформлюють пізніше — у 63 або 65 років, залежно від накопичених років. Перевірити свій стаж можна на порталі Пенсійного фонду України.

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