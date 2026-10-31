Національний банк погіршив прогноз інфляції на 2026 рік з 10% до 12,5% у річному вимірі, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Пальне на українських АЗС подорожчало цієї осені і стало одним із головних чинників, чому Національний банк погіршив прогноз інфляції на 2026 рік. Регулятор підвищив очікування з 10% до 12,5% у річному вимірі.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час монетарного пресбрифінгу, передає РБК-Україна. Попередню оцінку в 10% банк озвучував ще в липні, однак восени ситуація на ціновому фронті помітно погіршилася.

«Прогноз інфляції на 2026 рік підвищено до 12,5%», - сказав Пишний. Серед факторів, які змусили переглянути цифри, він назвав три ключові.

Що тисне на ціни найбільше

Перший фактор - ворожі обстріли енергетичної інфраструктури. Їхній внесок у прискорення інфляції НБУ оцінює у 0,7 відсоткового пункту. Другий - підвищення цін на пальне, яке дорожчає через зростання світових цін на нафту і логістичні витрати. Третій - бюджетні стимули, тобто державні програми підтримки економіки.

Окремо регулятор пояснив, чого чекає далі. У 2027 році інфляція має знизитися до 7,3%. «Цьому мають посприяти очікуване зниження світових цін на нафту, а також заходи монетарної політики», - додав Пишний. Базовий показник, на який орієнтується НБУ, становить 5%, і його досягнення прогнозують аж у 2028 році.

Скільки зараз коштує пальне

Ціни на АЗС тим часом уже відчутно підскочили. Станом на 29 жовтня бензин А-95 (стандарт) продавали по 88,9-95,9 гривні за літр у найбільших мережах країни. Дизельне пальне (стандарт) коштувало 102,9-108 гривень за літр.

Автогаз подорожчав майже до 60 гривень. Зокрема, у мережі ОККО його ціну підняли до 59,9 гривні за літр. Це помітний стрибок, який безпосередньо б'є по кишені водіїв і перевізників.

Нагадаємо, у вересні річна інфляція сягнула 10%, що на 2,1 відсоткового пункту більше за серпневий показник. Найсильніше тоді подорожчали послуги освіти, одяг і взуття, а також продукти харчування, повідомляла Державна служба статистики.

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