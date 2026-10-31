Верховна Рада ухвалила закон про базову соціальну допомогу, де до розрахунку виплат враховуватимуть доходи всіх родичів, які живуть разом.

Державні виплати для українських родин змінюються — 13 жовтня Верховна Рада ухвалила закон «Про базову соціальну допомогу», який по-новому рахуватиме доходи тих, хто живе разом. Про це повідомляє видання «ФАКТ».

Головна зміна — держава більше не дивитиметься лише на доходи сім’ї у вузькому розумінні. Тепер до розрахунку беруть усе домогосподарство: усіх, хто проживає за однією адресою і веде спільний побут. Тобто доходи родичів — батьків, дорослих дітей, братів чи сестер, які живуть разом із вами, — безпосередньо впливатимуть на розмір допомоги.

Як рахуватимуть нову допомогу

Розмір базової соціальної допомоги визначатимуть як різницю між сукупною величиною для всіх членів сім’ї та середньомісячним доходом домогосподарства. Простіше кажучи: що більший сукупний дохід усіх, хто живе разом, то меншою буде виплата.

Саме тут і криється головний ризик для тих, хто ділить житло з родичами. Якщо малозабезпечена родина живе разом із працюючим дорослим сином чи батьками-пенсіонерами, їхній дохід додадуть до загального розрахунку. У результаті сума допомоги може суттєво зменшитися або право на неї взагалі зникне.

Що змінюється для отримувачів

Новий закон об’єднує кілька видів підтримки в одну базову соціальну допомогу. Замість окремих виплат для малозабезпечених сімей, осіб з інвалідністю та інших категорій запроваджують єдиний механізм, який враховує доходи всього домогосподарства.

Для тих, хто живе окремо від родичів із доходом, зміни можуть бути навіть на користь — формула стає прозорішою. А от для родин, які ділять житло з працюючими родичами, виплати можуть скоротитися.

Як оформити базову соціальну допомогу

Оформити допомогу можна буде через органи соціального захисту населення або ЦНАП. Для цього знадобляться:

заява встановленого зразка;

паспорт та ідентифікаційний код;

декларація про доходи та майновий стан усіх членів домогосподарства;

довідка про склад сім’ї (зареєстрованих осіб).

Важливо чесно вказувати всіх, хто реально проживає разом із вами. Приховування доходів родичів може призвести до повернення надміру виплачених коштів.

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