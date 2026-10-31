Гендиректор найбільшого у світі постачальника бананів Chiquita спрогнозував, що 2027 рік може стати найскладнішим для галузі за десятиліття. Середня ціна кілограма бананів в українських супермаркетах уже зросла до 74,16 грн.

Ціни на продукти в Україні продовжують зростати, і тепер, схоже, черга дійшла до бананів - фрукта, який роками лишався одним із найдоступніших для споживачів. Виробники попереджають, що через потужне явище Ель-Ніньо цей популярний товар може помітно подорожчати вже найближчим часом.

Про ризики для бананової галузі 26 жовтня заявив генеральний директор Chiquita Brands International Карлос Лопес Флорес, слова якого наводить Bloomberg. За його прогнозом, уже в 2027 році компанія продаватиме менше бананів і за вищою ціною, а для виробників наступний рік може стати найскладнішим за останні десятиліття.

Головною причиною Лопес Флорес називає посилення Ель-Ніньо. Це явище приносить сильні зливи в Еквадор і Перу - ключові країни-експортери бананів - і водночас провокує серйозну посуху в басейні Амазонки та на північному сході Бразилії. Повені в Еквадорі, найбільшому постачальнику бананів у світі, здатні поширювати хвороби рослин, знищувати врожай і руйнувати дороги.

Окремої шкоди завдає засуха, яка може знизити рівень води в Панамському каналі - критично важливому для судноплавства регіону. До того ж, за словами керівника Chiquita, компанія вже зіткнулася з подорожчанням пального, добрив і пакувальних матеріалів через конфлікт на Близькому Сході, а ці витрати складно перекласти на покупців.

Chiquita вже почала попередні переговори з ритейлерами щодо поставок і цін на наступний рік. Поки розмови зосереджені радше на гарантіях постачання, ніж на підвищенні цін, однак поки неясно, чи погодяться мережі та покупці платити більше за фрукт, який традиційно був одним із найдешевших у супермаркетах.

Скільки коштують банани в українських супермаркетах

Українські споживачі вже відчувають подорожчання. За даними Мінфіну, які наводить Інформатор, індекс споживчих цін на банани в жовтні 2026 року становив 108,02% - порівняно з вереснем середні ціни зросли на 8,02%. При цьому у вересні цей індекс відносно серпня становив 115,86%.

Середня ціна кілограма бананів у жовтні склала 74,16 грн проти 71,13 грн у вересні. Ціни в різних мережах супермаркетів виглядають так:

Фора - 69,90 грн;

Епіцентр - 69,90 грн;

Метро - 70 грн;

Варус - 74,90 грн;

Екомаркет - 74,90 грн;

Фоззі - 79,99 грн;

Мегамаркет - 82,50 грн;

Сільпо - від 25 до 199 грн залежно від сорту та акцій.

Проблема з бананами розгортається на тлі ширшого тренду зростання світових цін на продукти. За даними Reuters, накопичення перебоїв у постачанні може прискорити світову продовольчу інфляцію в найближчі місяці, і високою вона може лишатися до кінця 2027 року. Серед чинників ризику - удари по зерновій інфраструктурі Чорноморського регіону та подовжені маршрути суден.

Чи подорожчають банани в Україні

Чи відіб'ється прогноз Chiquita на вартості бананів у вітчизняних супермаркетах, залежатиме від того, як довго триватимуть перебої з постачанням і погодні аномалії в країнах-виробниках. Зростання цін на фрукти в Україні відстежує Мінфін, і динаміка відрізняється залежно від товарної групи та сезону.

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