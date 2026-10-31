Гендиректор крупнейшего в мире поставщика бананов Chiquita спрогнозировал, что 2027 год может стать самым сложным для отрасли за десятилетие. Средняя цена килограмма бананов в украинских супермаркетах уже выросла до 74,16 грн.

Цены на продукты в Украине продолжают расти, и теперь, похоже, очередь дошла до бананов - фрукта, который годами оставался одним из самых доступных для потребителей. Производители предупреждают, что из-за мощного явления Эль-Ниньо этот популярный товар может заметно подорожать уже в ближайшее время.

О рисках для банановой отрасли 26 октября заявил генеральный директор Chiquita Brands International Карлос Лопес Флорес, слова которого приводит Bloomberg. По его прогнозу, уже в 2027 году компания будет продавать меньше бананов и по более высокой цене, а для производителей следующий год может стать самым сложным за последние десятилетия.

Главной причиной Лопес Флорес называет усиление Эль-Ниньо. Это явление приносит сильные ливни в Эквадор и Перу - ключевые страны-экспортеры бананов - и одновременно провоцирует серьезную засуху в бассейне Амазонки и на северо-востоке Бразилии. Наводнения в Эквадоре, крупнейшем поставщике бананов в мире, способны распространять болезни растений, уничтожать урожай и разрушать дороги.

Отдельный вред наносит засуха, которая может снизить уровень воды в Панамском канале - критически важном для судоходства региона. Кроме того, по словам руководителя Chiquita, компания уже столкнулась с подорожанием топлива, удобрений и упаковочных материалов из-за конфликта на Ближнем Востоке, а эти расходы сложно переложить на покупателей.

Chiquita уже начала предварительные переговоры с ритейлерами по поставкам и ценам на следующий год. Пока разговоры сосредоточены скорее на гарантиях поставки, чем на повышении цен, однако пока неясно, согласятся ли сети и покупатели платить больше за фрукт, который традиционно был одним из самых дешевых в супермаркетах.

Сколько стоят бананы в украинских супермаркетах

Украинские потребители уже ощущают подорожание. По данным Минфина, которые приводит Информатор, индекс потребительских цен на бананы в октябре 2026 года составил 108,02% - по сравнению с сентябрем средние цены выросли на 8,02%. При этом в сентябре этот индекс относительно августа составлял 115,86%.

Средняя цена килограмма бананов в октябре составила 74,16 грн против 71,13 грн в сентябре. Цены в разных сетях супермаркетов выглядят так:

Фора - 69,90 грн;

Эпицентр - 69,90 грн;

Метро - 70 грн;

Варус - 74,90 грн;

Экомаркет - 74,90 грн;

Фоззи - 79,99 грн;

Мегамаркет - 82,50 грн;

Сильпо - от 25 до 199 грн в зависимости от сорта и акций.

Проблема с бананами разворачивается на фоне более широкого тренда роста мировых цен на продукты. По данным Reuters, накопление перебоев в снабжении может ускорить мировую продовольственную инфляцию в ближайшие месяцы, и высокой она может оставаться до конца 2027 года. Среди факторов риска - удары по зерновой инфраструктуре Черноморского региона и удлиненные маршруты судов.

Подорожают ли бананы в Украине

Отразится ли прогноз Chiquita на стоимости бананов в отечественных супермаркетах, будет зависеть от того, как долго будут продолжаться перебои со снабжением и погодные аномалии в странах-производителях. Рост цен на фрукты в Украине отслеживает Минфин, и динамика отличается в зависимости от товарной группы и сезона.

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