Государство выплачивает 50 000 грн на каждого рожденного ребенка, но при некоторых обстоятельствах право на деньги можно потерять. Юристы объяснили, в каких случаях выплаты прекращают.

Выплаты на детей в Украине защищены законом, но не для всех родителей. Единовременное пособие 50 000 грн при рождении ребенка можно получить лишь при условии, что родители выполняют все требования и целево используют деньги. Ошибка в оформлении или неправильные траты могут обернуться полной потерей средств.

С 1 января 2026 года размер пособия составляет 50 000 грн и выплачивается единовременно, в полном объеме. Оформить его может один из родителей или опекун, с которым ребенок постоянно проживает после рождения. Если родились двойня или тройня, деньги назначают на каждого ребенка отдельно.

Кто может получить пособие и как его оформить

Для назначения выплаты нужно подать заявление по форме, утвержденной постановлением Кабмина от 25 июня 2025 года № 765. К нему прилагают копию паспорта заявителя, свидетельство о рождении ребенка, а если документы подает опекун - еще и решение об установлении опеки.

Подать заявление и документы можно в сервисном центре Пенсионного фонда или в ЦНАП. На оформление родителям дают 12 месяцев со дня рождения ребенка. Пропуск этого срока означает, что право на деньги просто теряется.

За что могут прекратить выплаты

Юристы советуют обратить внимание на обстоятельства, из-за которых пособие на ребенка прекращают. Вот шесть основных причин:

лишение получателя помощи родительских прав;

временное помещение ребенка на полное государственное содержание;

изъятие ребенка без лишения родительских прав;

нецелевое использование средств, предназначенных для ребенка;

ненадлежащие условия для полноценного содержания и воспитания ребенка;

освобождение опекуна от его полномочий или прекращение опеки.

Государство проверяет, на что тратят деньги

Родители должны использовать полученные от государства средства исключительно по назначению: на питание ребенка, уход и развитие. Органы соцзащиты и Пенсионный фонд имеют право проверять, на что именно ушли деньги. Возможны выездные проверки, а также анализ документов.

Что делать, чтобы не потерять пособие

Чтобы избежать проблем, родителям рекомендуют сохранять чеки и другие документы, подтверждающие расходы на ребенка. Это особенно важно для крупных покупок. Нужно контролировать использование средств и не тратить пособие на нужды, не связанные с ребенком. Во время проверки необходимо сотрудничать с сотрудниками соцслужб и предоставлять все объяснения и документы.

Ранее Politeka сообщала, выплаты 15 млн грн семьям погибших военных: 3 млн сразу и по 150 000 грн ежемесячно.

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