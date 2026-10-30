Матерям пяти и более детей, воспитанных до 6 лет, государство даёт право на досрочную пенсию в 50 лет при наличии 15 лет стажа.

Пенсия в Украине для многодетных матерей предусматривает льготные условия - часть периода ухода за детьми засчитывается в страховой стаж, а при определённых условиях можно выйти на заслуженный отдых раньше. Разбираемся, что именно положено женщине, родившей троих детей.

Периоды ухода за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста засчитываются в страховой стаж женщины. Это означает, что время, проведённое в отпуске по уходу за ребёнком, не «выпадает» из трудового стажа, а учитывается при назначении пенсии.

В то же время сам факт рождения трёх детей не даёт права выйти на пенсию досрочно. По законодательству такое право закреплено за матерями, родившими пять и более детей и воспитавшими их до шестилетнего возраста.

Кто может выйти на пенсию в 50 лет

Право на досрочный выход на пенсию в возрасте 50 лет имеет женщина, родившая пять и более детей и воспитавшая их до шестилетнего возраста. Ключевое условие - наличие не менее 15 лет страхового стажа.

Если детей трое, но женщина не подпадает под категорию «пять и более», досрочная пенсия по возрасту в 50 лет ей не назначается. Однако стаж за уход за детьми всё равно засчитывается, что увеличивает общий страховой стаж и влияет на размер будущей выплаты.

Как засчитывается стаж за уход за детьми

В страховой стаж засчитывается период ухода за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста. Это происходит независимо от того, сколько у женщины детей - один, три или пять. Главное, чтобы такой период был документально подтверждён.

Для назначения пенсии по возрасту на общих основаниях в 2026 году необходимо иметь определённый минимальный страховой стаж. Засчитанный период ухода за детьми помогает «добрать» этот стаж и выйти на пенсию своевременно, а не позже.

Какие документы нужны для зачёта стажа

Чтобы период ухода за ребёнком засчитали в стаж, нужно подтвердить факт ухода. Для этого понадобятся свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие период пребывания в отпуске по уходу за ребёнком.

Заявление и документы подают в орган Пенсионного фонда Украины. Сейчас это можно сделать лично в сервисном центре ПФУ, через веб-портал электронных услуг ПФУ или через приложение «Дія». Рассмотрение проходит в установленные законодательством сроки.

Что делать, если документов нет

Если документы о периоде ухода не сохранились, стаж можно подтвердить через суд - для этого подаётся заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение. Суд рассматривает такие дела по упрощённой процедуре.

Судебно-юридическая газета напоминает, что разбираться со стажем и льготами стоит заранее, а не накануне достижения пенсионного возраста. Тогда есть время собрать все документы и избежать задержек с назначением выплат.

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