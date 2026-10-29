У украинцев есть время до 1 ноября, чтобы оформить разовую денежную помощь ко Дню Независимости. В ПФУ объяснили, кому нужно подать заявление и как это сделать.

Денежная помощь от Пенсионного фонда ко Дню Независимости еще доступна, но времени осталось совсем немного. Те, кто имеет законное право на разовую выплату, но по каким-то причинам не получил ее автоматически, должны подать заявление самостоятельно, и сделать это нужно строго до 1 ноября.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины. Речь идет о разовой денежной помощи, которую ежегодно ко Дню Независимости выплачивают отдельным категориям граждан. Большинство получило эти деньги еще в августе, однако часть людей до сих пор не увидела выплат на своих счетах.

Кто может обратиться за деньгами

Помощь предусмотрена для ветеранов войны, людей с особыми трудовыми заслугами и тех, кто работает в специальных условиях. Главное требование - соответствующий статус должен был быть официально оформлен еще до 24 августа текущего года включительно.

Если вы относитесь к этим категориям, но деньги вам так и не начислили, ждать не стоит. В Пенсионном фонде подчеркивают: дедлайн жесткий, и после 1 ноября заявления на эту выплату уже не будут принимать.

Как и куда подать заявление

Оформить выплату можно тремя способами. Первый - лично прийти в любой сервисный центр ПФУ или в ближайший ЦНАП по месту жительства или регистрации.

Второй вариант - отправить документы по почте на адрес своего территориального отделения Пенсионного фонда. Третий - подать заявление онлайн через официальный веб-портал электронных услуг ПФУ, но для этого обязательно нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП), чтобы авторизоваться в системе и подписать электронное заявление.

В Пенсионном фонде советуют не медлить: если вы уверены, что имеете право на выплату, но деньги не поступили, лучше обратиться уже в ближайшие дни, а не ждать последнего дня.

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