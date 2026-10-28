Государство гарантирует военным пенсионерам, участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны выплаты не ниже трёх минимальных пенсий по возрасту.

Пенсия по инвалидности под угрозой для части украинцев — это повод внимательнее посмотреть на то, кому государство, наоборот, гарантирует более высокий уровень обеспечения. Для отдельных категорий граждан законодательство предусматривает правило, по которому их пенсия не может быть ниже трёх минимальных пенсий по возрасту. Оформить такую выплату можно через сервисные центры Пенсионного фонда или через портал ПФУ.

Речь идёт не обо всех пенсионерах, а о тех, кто имеет особый социальный статус. Для них действуют специальные нормы начисления, которые учитывают страховой стаж, заработок и дополнительные гарантии социального законодательства.

Кому гарантируют выплату на уровне трёх минимальных пенсий

Право на повышенное пенсионное обеспечение имеют военные пенсионеры отдельных категорий, лица с инвалидностью вследствие войны, а также участники боевых действий. В этот перечень входят и те, кто получил статус по законам о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты.

Механизм прост: после всех расчётов, если назначенная пенсия оказывается ниже гарантированного уровня, государство автоматически добавляет разницу. Получатель не зависит от низкого стажа или небольшого заработка в прошлом — ему обеспечивают размер, минимально установленный защищённым уровнем.

Что такое «минимальная пенсия по возрасту»

Размер минимальной пенсии по возрасту привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Именно от этой цифры отталкиваются при вычислении «трёх минимальных». Поэтому сумма повышенных выплат меняется вместе с прожиточным минимумом, а не остаётся застывшей на годы.

Чтобы не потерять возможность получать такую доплату, важно подтвердить свой статус документально при оформлении пенсии. Люди, которые не указали принадлежность к льготной категории, рискуют остаться с обычной, меньшей по размеру выплатой.

Как проверить своё право и оформить доплату

Самый надёжный путь — обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или воспользоваться электронными сервисами на портале ПФУ. Там можно подать заявление на перерасчёт и добавить документы, подтверждающие льготный статус.

Для проверки обычно нужны паспорт, идентификационный код, удостоверение или справка, подтверждающая статус (например, участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны). После рассмотрения заявления фонд проведёт перерасчёт и, если выплата была ниже гарантированной, начислит разницу.

Пенсионный фонд советует проверять свои права именно через официальные сервисы, чтобы не упустить момент, когда положенная доплата ещё может быть начислена без лишних задержек.

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