Дефицит горючего в Украине пока не угрожает большинству регионов, несмотря на российские атаки на логистику и энергетическую инфраструктуру.

Дефицит горючего может возникнуть локально в прифронтовых областях, где из-за перебоев со снабжением сложнее обеспечивать стабильную работу АЗС.

Об этом рассказал основатель и генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин. По словам эксперта, на большей части территории страны нет предпосылок для масштабной нехватки бензина или дизельного горючего. Рынок остается относительно стабильным, хотя риски перебоев полностью не исчезли.

Более всего они касаются районов вблизи линии фронта. Там из-за проблем с логистикой могут возникать трудности с доставкой нефтепродуктов.

В других областях оснований для панических закупок нет. Водителям не нужно создавать дополнительные запасы, ведь это не поможет рынку, а может только усложнить ситуацию в случае ажиотажного спроса.





Что может повлиять на поставку топлива

На украинский рынок оказывают влияние не только внутренние обстоятельства. Важное значение имеют погодные условия, ситуация на Дунае и возможности для увеличения поставок по альтернативным маршрутам.

В частности, низкий уровень воды на Дунае может усложнять перевозку. А неблагоприятная погода в США, в частности, штормы, способна влиять на отгрузку нефтепродуктов в Европу и мировые цены.

Поэтому дефицит горючего пока не базовый сценарий для Украины, но ситуация зависит от логистики и внешних факторов.

Изменятся ли цены на АЗС

Дмитрий Леушкин отметил, что рынок в определенной степени стабилизировался. Однако прогнозировать дальнейшую динамику цен сложно, поскольку возможны кратковременные скачки.

Следовательно, масштабной нехватки бензина и дизеля в Украине пока не ожидается. В то же время в прифронтовых районах риск перебоев остается выше, а стоимость горючего будет зависеть от дальнейшего развития событий на мировом рынке и условий доставки.



Источник: РБК