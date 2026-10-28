Дефицит продуктов этой категории ожидается на фоне слабого урожая в Европе и ограниченных возможностей для импорта.

Об этом сообщил директор предприятия «Чернигивелиткартофель» Игорь Шкурко в своей колонке для AgroTimes.

По его словам, европейские страны собрали один из худших урожаев картофеля за последние 30 лет. Поэтому рассчитывать на значительные поставки из-за границы будет сложно.

Европейские покупатели уже заключили контракты на крупные партии египетского картофеля. Ее сбор начинается в декабре, поэтому украинским импортерам будет трудно получить достаточно продукции по этому направлению.

На ситуацию также влияют высокие цены на европейском рынке, нехватка водителей, проблемы с логистикой и более дорогое топливо. Все это увеличивает расходы по доставке и делает импорт менее выгодным.

Сейчас некачественный картофель с недостатками продают примерно за 3–6 гривен за килограмм. За качественную продукцию покупатели платят 8–9 гривен. Однако предложение овощей высокого качества уже ограничено.

Игорь Шкурко считает, что хозяйства, которые имеют современные хранилища и смогли сохранить хороший урожай, будут иметь преимущество в холодный сезон. В феврале стоимость такого картофеля может вырасти до 15–20 гривен за килограмм.





Что будет с ценами на овощи

На стоимость продукции влияет не только урожай, но и затраты на хранение и перевозку.

Главная научная сотрудница Института аграрной экономики Инна Сало прогнозирует, что в октябре овощи борщового набора могут прибавить в цене до 7%, а салатные овощи — до 20%. Причина – сезонное сокращение предложения.

Дополнительную нагрузку создают тарифы на электроэнергию для промышленных производителей и подорожание горючего.

Таким образом, дефицит продуктов высокого качества может отразиться на зимних ценах. Больше рискуют подорожать овощи, запасы которых сокращаются, а возможности быстро пополнить предложение остаются ограниченными.



Джерело: AgroTimes