Благотворительный фонд «Посмішка ЮА» продолжает поддерживать пострадавших от войны в шести областях. Кроме денежных выплат, организация предлагает психологические и юридические консультации, помощь хозяйствам и содействие эвакуации.

Денежная помощь для пострадавших от войны в Одесской области — не единственная программа поддержки, которую сейчас реализуют благотворительные организации. Благотворительный фонд «Посмішка ЮА» продолжает поддерживать людей, пострадавших в результате боевых действий, сразу в шести регионах Украины.

О продолжении программы 26 октября 2026 года сообщило издание «На пенсії». По информации организации, поддержка предусматривает не только денежные выплаты, но и комплекс услуг, направленных на удовлетворение насущных потребностей жителей пострадавших общин.

В каких областях можно получить помощь

Программа охватывает шесть регионов: Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Одесскую, Харьковскую и Херсонскую области. В то же время это не означает, что все виды поддержки одновременно доступны в каждом населенном пункте этих областей.

Конкретные услуги зависят от проектов, которые фонд реализует в соответствующей общине, и от потребностей местных жителей. Для жителей труднодоступных территорий предусмотрена работа выездных команд и дистанционное консультирование.

Какую помощь можно получить

Фонд работает сразу по нескольким направлениям. Финансовая поддержка предназначена для покрытия насущных потребностей людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны.

Отдельное направление — помощь домашним хозяйствам. Семьи могут получать корма для животных, поддержку в улучшении условий их содержания и ветеринарные услуги. Это помогает людям сохранить источники питания и дохода.

Также предусмотрены психологические консультации и индивидуальное сопровождение для тех, кто пережил травматические события. Отдельным направлением является предотвращение гендерно обусловленного насилия и поддержка пострадавших. Кроме того, специалисты предоставляют юридические консультации по жилищным, земельным и имущественным вопросам, а также помогают с эвакуацией из опасных районов.

Сколько денег можно получить

В сообщении о программе не указан фиксированный размер денежной помощи. Также не приведен единый перечень категорий получателей, условий определения суммы или общего срока регистрации.

Это означает, что пока нет оснований утверждать, будто каждый житель шести областей может получить одинаковую сумму средств. Важно различать общее сообщение о работе фонда и открытие регистрации на конкретные выплаты — доступность каждой из них нужно проверять отдельно.

Куда обращаться за помощью

Чтобы узнать, какие программы доступны в конкретной общине, необходимо обратиться в благотворительный фонд «Посмішка ЮА»:

горячая линия: +38 (050) 460-22-40 (понедельник — пятница, 09:00–17:00);

электронная почта: hotline@posmishka.org.ua.

При обращении стоит уточнить, действует ли соответствующая программа именно в вашем населенном пункте, принимают ли новые заявки на денежную помощь, какие категории людей могут ее получить и какие документы нужны.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь в Харьковской области: условия получения и необходимые документы.