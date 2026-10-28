ФЛП в Украине можно зарегистрировать онлайн через портал «Дія» без посещения государственных учреждений. 

Услуга безвозмездна. При регистрации можно выбрать общую или упрощенную систему налогообложения. Сведения о предпринимателе передаются в Единый государственный реестр, а налоговая получает информацию автоматически.

Как открыть ФЛП через Дію

Чтобы зарегистрировать предпринимательскую деятельность, нужно выполнить несколько шагов:

  1. Зайти на портал «Дія» и авторизироваться в кабинете гражданина.

  2. Открыть услугу «Автоматическая регистрация ФЛП» и нажать «Подать заявление».

  3. Заполните электронную форму с личными данными.

  4. Указать виды деятельности по КВЭД.

  5. Выбрать систему налогообложения и, при необходимости, группу плательщика единого налога.

  6. Подписать заявление квалифицированной электронной подписью (КЭП).

После этого заявление автоматически передадут в Единый государственный реестр. Посещать налоговую для предоставления документов не нужно.

Приложение Дія

Сколько длится регистрация

По информации портала «Дія», заполнение формы занимает примерно 10 минут, а автоматическая регистрация происходит почти сразу. Сообщение о результате поступает в личный кабинет и на электронную почту.

Статус заявки можно проверить в разделе «Услуги» – «Заказные услуги». Запись в государственном реестре может появиться в течение двух рабочих дней.

Что нужно знать о налогах

При оформлении можно сразу определить систему налогообложения. Для первой и второй групп единого налога переход на упрощенную систему по общему правилу происходит с первого числа следующего месяца. Для третьей группы налоговая вносит данные в реестр плательщиков единого налога в течение двух рабочих дней после получения заявления.

Если выбрать общую систему, после регистрации необходимо учесть дополнительные требования к учету доходов.

Следовательно, ФЛП можно оформить дистанционно, если есть электронная подпись и определены основные параметры будущей деятельности. Перед подачей заявления следует проверить КВЭД и выбрать систему налогообложения в соответствии с запланированным бизнесом.