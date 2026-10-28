ФЛП в Украине можно зарегистрировать онлайн через портал «Дія» без посещения государственных учреждений.
Услуга безвозмездна. При регистрации можно выбрать общую или упрощенную систему налогообложения. Сведения о предпринимателе передаются в Единый государственный реестр, а налоговая получает информацию автоматически.
Как открыть ФЛП через Дію
Чтобы зарегистрировать предпринимательскую деятельность, нужно выполнить несколько шагов:
-
Зайти на портал «Дія» и авторизироваться в кабинете гражданина.
-
Открыть услугу «Автоматическая регистрация ФЛП» и нажать «Подать заявление».
-
Заполните электронную форму с личными данными.
-
Указать виды деятельности по КВЭД.
-
Выбрать систему налогообложения и, при необходимости, группу плательщика единого налога.
-
Подписать заявление квалифицированной электронной подписью (КЭП).
После этого заявление автоматически передадут в Единый государственный реестр. Посещать налоговую для предоставления документов не нужно.
Сколько длится регистрация
По информации портала «Дія», заполнение формы занимает примерно 10 минут, а автоматическая регистрация происходит почти сразу. Сообщение о результате поступает в личный кабинет и на электронную почту.
Статус заявки можно проверить в разделе «Услуги» – «Заказные услуги». Запись в государственном реестре может появиться в течение двух рабочих дней.
Что нужно знать о налогах
При оформлении можно сразу определить систему налогообложения. Для первой и второй групп единого налога переход на упрощенную систему по общему правилу происходит с первого числа следующего месяца. Для третьей группы налоговая вносит данные в реестр плательщиков единого налога в течение двух рабочих дней после получения заявления.
Если выбрать общую систему, после регистрации необходимо учесть дополнительные требования к учету доходов.
Следовательно, ФЛП можно оформить дистанционно, если есть электронная подпись и определены основные параметры будущей деятельности. Перед подачей заявления следует проверить КВЭД и выбрать систему налогообложения в соответствии с запланированным бизнесом.