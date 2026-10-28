Пенсия для отдельных категорий украинцев может сопровождаться единовременным пособием в размере десяти месячных выплат.

Пенсия с такой доплатой предусмотрена для работников государственных и коммунальных учебных заведений, здравоохранения и социальной защиты, но получить деньги можно только при соблюдении всех законодательных требований.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. Право на помощь определено пунктом 7-1 раздела XV Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Единовременную денежную помощь назначают при оформлении пенсии по возрасту. Ее размер равен десяти месячным выплатам, рассчитанным на день назначения.

Для получения средств нужно одновременно выполнить четыре условия:

На день достижения пенсионного возраста человек работал в государственном или коммунальном учреждении.

Должность входила в список, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины №909 от 4 ноября 1993 года.

Специальный страховой стаж составляет не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

До назначения выплаты человек не получал ни одного вида пенсии.

Если хотя бы одно требование не исполнено, оснований для начисления пособия нет.

Какой стаж учитывают

Право на выплату имеют не все работники бюджетной сферы. Важно, чтобы человек работал именно в учреждении государственной или коммунальной формы собственности и занимал должность, дающую право на пенсию за выслугу лет.

В соответствующий перечень относятся определенные должности в школах, детских садах, больницах, поликлиниках, учреждениях социальной защиты и других учреждениях. Полный список определяет постановление Кабмина №909.

При подсчете стажа можно объединять соответствующие периоды работы в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты. В то же время, зачисляют только те периоды, которые отвечают установленным требованиям.

Нужно ли подавать отдельное заявление

Если все условия выполнены и документы подтверждают необходимый стаж, пособие назначается при оформлении пенсии по возрасту. Отдельно обращаться за единовременными выплатами не нужно.

Перед представлением документов следует проверить записи о трудовой деятельности и наличии подтверждений специального стажа. Если возникают сомнения в праве на помощь, можно обратиться в Пенсионный фонд Украины для уточнения данных.

Следовательно, получить десять месячных пенсий сразу могут только работники определенных государственных и коммунальных учреждений, отвечающих всем установленным критериям.